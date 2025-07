Ingressos de Santos x Flamengo: veja preços e onde comprar

O Santos iniciou nesta sexta-feira (11) a venda de ingressos para o duelo diante do Flamengo. Os sócios já podem adquirir as entradas para o jogo da próxima quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. Para os associados, os ingressos custam de R$ 37,50 até R$ 180,00. Clique aqui para comprar.

Os não sócios (Santos Mais Popular) podem comprar as entradas a partir das 18h (de Brasília) desta sexta-feira.

O duelo diante do Rubro-Negro marca o retorno do Peixe no Campeonato Brasileiro. O clássico contra o Palmeiras foi adiado e estava previsto para ocorrer no próximo domingo (13).

Por isso, o time da Baixada Santista agendou um amistoso na última quinta-feira (10), diante da Desportiva Ferroviária, no Espírito Santo. O Santos venceu o duelo por 3 a 1, com a presença de Neymar.

O reconhecimento facial será utilizado para compra de ingresso e acesso ao estádio em todos os setores.

Confira o preço dos ingressos:

Mais jogos em São Paulo?

O Santos vai mandar três partidas no Morumbis, estádio do São Paulo Futebol Clube. Nesta sexta-feira (11), o clube anunciou uma parceria com o clube rival.

No começo deste ano, o Peixe enfrentou o Ceará no Allianz Parque. Na última temporada, o Alvinegro disputou jogos no Morumbis e na Neo Química Arena, batendo recorde de público em ambos os estádios.

Os dois clubes assinaram um MOU que também prevê a realização de três partidas do Tricolor na Vila Belmiro.

A permuta faz parte dos planos da gestão de Marcelo Teixeira em confirmar jogos em outras praças, especialmente em São Paulo, para atender associados e torcedores de todo o país.

O Santos enviará ofício à CBF pedindo que o primeiro dos três compromissos seja o confronto contra o Juventude, pela 18ª rodada do Brasileirão.

— Fizemos grandes partidas recentemente na capital, com uma adesão fantástica de público, e nossa intenção é manter esse sucesso, ajudando tanto a torcida quanto o nosso time — disse o presidente santista.