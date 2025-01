Apresentação de Neymar no Santos: confira o planejamento detalhado

O Santos prepara uma programação especial para o retorno de Neymar. O atacante desembarcará no Brasil na manhã desta sexta-feira (31), em São Paulo, em um voo fretado vindo de Riad, na Arábia Saudita.

continua após a publicidade

+ Neymar oficializa retorno ao Santos: ‘Um orgulho que nem todos podem ter’

Os torcedores do Peixe, no entanto, não poderão acompanhar o desembarque do craque. Neymar passará um período com familiares e amigos antes de iniciar os protocolos de apresentação, que devem se estender até o fim da noite.

Antes de embarcar para Santos em helicóptero particular, o atacante deve participar de um evento fechado com parceiros comerciais na capital paulista. Já na Vila Belmiro, Neymar assinará oficialmente o contrato com o Peixe, válido até o fim de junho. Em seguida, o clube anunciará a contratação nas redes sociais.

continua após a publicidade

Após a conclusão dos trâmites burocráticos, o Santos realizará uma festa com a presença de ídolos históricos do clube e público pagante, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. No encerramento, Neymar concederá uma entrevista coletiva.

- Galera, parece até que eu estou voltando no tempo. Estou aqui reunido com amigos e familiares, e eles me ajudaram a escrever algumas coisas. Eu não vou aguentar esperar até amanhã, minha família e meus amigos já sabem a minha decisão. Assinarei o contrato com o Santos Futebol Clube - afirmou o craque, em vídeo publicado nas redes sociais.

continua após a publicidade

Apresentação de Neymar como novo reforço do Santos irá ocorrer nesta sexta-feira (31) (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Rescisão de Neymar com o Al-Hilal

Na última segunda-feira (27), Neymar acertou a rescisão de contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, abrindo caminho para assinar, sem custos, com o Santos. No entanto, a documentação só foi liberada nesta quinta-feira (30).

Assim, o camisa 10 da Seleção Brasileira foi liberado para viajar ao Brasil e assinar um contrato de cinco meses, válido até junho deste ano.