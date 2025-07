Destaque do Sub-17, Vinicius Fabri vive expectativa de atuar com Neymar

O meio-campo do Santos Vinicius Fabri é um dos Meninos da Vila que têm se destacado no Sub-17 e já frequenta treinos do elenco principal do Peixe.

continua após a publicidade

No mês passado, o diretor executivo Alexandre Mattos ressaltou em entrevista coletiva que as categorias de base serão sempre monitoradas para detectar novos talentos para o time principal.

Aos 17 anos, Vinicius Fabri tem uma multa rescisória avaliada em R$ 435 milhões. Ele soma cinco gols e quatro assistências em 14 partidas neste ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Em 2024, o meio-campista fez parte da campanha vitoriosa do clube no Campeonato Paulista da categoria. A conquista se soma ao Campeonato Paulista Sub-11 (2019), à Paulista Cup Sub-13 (2021), à Copa Votorantim Sub-15 (2023) e à Copa Nike Sub-15 (2023).

— Fico feliz pelos números, mas principalmente por poder contribuir com a equipe dentro de campo. Temos duas competições importantes em andamento, e o nosso objetivo é chegar o mais longe possível tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato Paulista. Nossa equipe é muito qualificada e, com os pés no chão, vamos seguir fazendo grandes jogos para alcançar nossos objetivos — afirmou Fabri.

continua após a publicidade

Camisa 10 do time Sub-17 do Santos tem multa rescisória avaliada em R$ 435 milhões. (Foto: Divulgação/ Internet)

Chance no elenco principal:

Ao longo do primeiro semestre, o jovem meio-campista teve a oportunidade de treinar algumas vezes com o elenco profissional.

Vinicius Fabri sonha em atuar ao lado de Neymar, ídolo do camisa 10 do time Sub-17 do Peixe.

— O Neymar é um espelho para todos nós. Ele fez história no Santos, é um ídolo e um jogador que marcou a minha geração. Tenho o sonho de um dia poder jogar ao lado dele. Mas, por enquanto, sigo focado no Sub-17 e nos nossos objetivos. Se for para acontecer, será no momento certo, e eu ficarei muito feliz — disse Fabri.

Disputando simultaneamente o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, o Santos tem revezado a equipe entre as duas competições. Vinicius Fabri é titular na disputa nacional.

Próximos jogos Sub-17 do Santos:

PAULISTA SUB-17 - 12.07 -13ª rodada - IBRACHINA X SANTOS - Ibrachina Arena (São Paulo) - 11h

BRASILEIRO SUB-17 - 16.07 - 10ª rodada - Atlético-MG x Santos - SESC Venda Nova (BH) - 15h