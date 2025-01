Neymar desembarca no Brasil na manhã desta sexta-feira (31), em São Paulo, e terá apresentação oficial de seu retorno ao Santos na Vila Belmiro. A expectativa é tão grande que já virou até aposta: os torcedores encontraram ODD 2.00 se o craque beijar o escudo do Peixe durante o evento.

continua após a publicidade

➡️Record muda programação do Paulistão por Neymar no Santos; entenda

Neymar teria duas apresentações, uma na Vila Belmiro e outra no Pacaembu. Mas o jogador teve alguns problemas burocráticos ao sair da Arábia Saudita, que impediram que o camisa 10 da Seleção Brasileira chegue a tempo em São Paulo. Portanto, o evento no estádio paulista foi cancelado.

Apresentação de Neymar no Santos vira aposta em bet e mobiliza web (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

A estreia de Neymar deve ocorrer no duelo contra o Botafogo-SP, em casa, pela fase de grupos do Campeonato Paulista, no dia 5 de fevereiro. A data, inclusive, marca o aniversário de 33 anos do atacante.

continua após a publicidade

➡️ Memphis, Vini Jr e mais: jogadores celebram retorno de Neymar ao Santos

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Anúncio do retorno de Neymar ao Santos

Em vídeo publicado nas redes sociais na última quinta-feira (30), Neymar confirmou o acerto com o Peixe, que será válido até a metade do ano. O atacante rescindiu seu vínculo com o Al-Hilal na segunda-feira, ficando livre no mercado para retornar ao Santos, clube que o formou.

-Galera, parece até que eu estou voltando no tempo. Estou aqui reunido com amigos e familiares, e eles me ajudaram a escrever algumas coisas. Eu não vou aguentar esperar até amanhã, minha família e meus amigos já sabem a minha decisão. Assinarei o contrato com o Santos Futebol Clube- disse o craque.