Sem oportunidades com Vojvoda, lateral deixa o Santos e reforça Coritiba

O lateral-direito do Santos, JP Chermont, foi anunciado nesta segunda-feira (23) como novo reforço do Coritiba. O jogador foi negociado por empréstimo até o fim do ano, mas o Peixe mantém o direito de solicitar o retorno antes do prazo, caso haja necessidade. O acordo também não prevê opção de compra.

A intenção do clube santista é dar maior rodagem ao atleta, que não vinha sendo aproveitado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.

JP Chermont fez a estreia como profissional do Santos em março de 2024. (Foto: Rafael Ianoski / Coritiba)

Aos 20 anos, o jogador foi titular na campanha do Santos no título da Série B de 2024. Na última temporada, o clube contou com quatro treinadores diferentes: Pedro Caixinha, César Sampaio (interino), Cléber Xavier e Juan Pablo Vojvoda.

Pelo time profissional, o Menino da Vila não foi utilizado pelo técnico argentino, anunciado no dia 22 de agosto. A estreia na equipe principal ocorreu em 9 de março de 2024, diante da Inter de Limeira, na última rodada da fase de grupos do Paulistão.

Natural de Bauru, no interior de São Paulo, JP Chermont assinou o primeiro contrato profissional com o clube em novembro de 2022, aos 16 anos. Ele chegou ao Santos aos 12, após se destacar pelo Noroeste, de sua cidade natal, em duelo contra o Peixe nas semifinais do Campeonato Paulista Sub-11 de 2017. O lateral também acumula convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira.

Neste ano, foi capitão do time sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior e marcou um gol na competição. Além de Chermont, o Santos se despediu recentemente de Tiquinho Soares, negociado com o Mirassol. O Peixe ainda tenta definir as situações de Alexis Duarte, João Basso e Tomás Rincón.

Números pelo Santos:

50 jogos (33 titular)

2 gols

4 assistências

8 grandes chances criadas

0.8 passes decisivos por jogo

0.6 cruzamentos certos por jogo

27% de eficiência nos cruzamentos

1.3 desarmes por jogo

0.7 interceptações por jogo

2.1 bolas recuperadas por jogo

47% de eficiência nos duelos

1.2 faltas por jogo

9 cartões amarelos

Nota Sofascore 6.83