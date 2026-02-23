Neymar divulga dados do GPS de atletas do Santos contra Novorizontino: 'Seguir evoluindo'

Neymar divulgou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (23), um relatório com dados de desempenho dos atletas no duelo entre o Santos e o Grêmio Novorizontino, no último domingo (22), que culminou na eliminação da equipe no Campeonato Paulista.

O camisa 10 também comentou que esta foi apenas a segunda partida após a cirurgia e afirmou que vai "seguir evoluindo".

Neymar retornou ao Santos nesta temporada depois de dez partidas no jogo contra o Velo Clube, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Ele entrou no segundo tempo e permaneceu em campo por 45 minutos. No último domingo (22), fez a primeira partida como titular em seu retorno, atuou durante os 90 minutos, mas teve desempenho discreto. Um dos gols do Grêmio Novorizontino, inclusive, teve origem em um erro do camisa 10.

No ano passado, o craque disputou apenas 30 partidas, já que sofreu quatro lesões, o que o impediu de ter uma sequência mais longa.

No relatório divulgado pelo próprio jogador, é possível observar que ele foi o quarto atleta com a maior distância percorrida no confronto contra o Novorizontino, com 9,5 km. Também apareceu na quarta colocação em alta intensidade. No ranking de velocidade e explosão, atingiu 32,1 km/h, ficando em segundo lugar, além de registrar 13 sprints, novamente na vice-liderança. Em número de acelerações, terminou na quarta posição, com 31 no total. Rony foi o principal destaque nos quesitos velocidade e ações explosivas.

O Santos foi derrotado por 2 a 1 pela equipe do interior paulista e acabou eliminado nas quartas de final do Estadual. O time volta a campo na próxima quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), diante do Club de Regatas Vasco da Gama, na Vila Belmiro.