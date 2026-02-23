menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Amazonas anuncia contratação de Bernardo Paias, do Sub-20 do Santos, por empréstimo

Onça-pintada vai disputar o Campeonato Amazonense, Copa Norte, Copa do Brasil e Série C

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 23/02/2026
15:41
Bernardo Paias disputou a Copinha pelo Santos nesta temporada. (Foto: Divulgação/ Amazonas FC)
imagem cameraBernardo Paias disputou a Copinha pelo Santos nesta temporada. (Foto: Divulgação/ Amazonas FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Amazonas anunciou neste sábado (21) a contratação do meio-campista Bernardo Paias para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Aos 20 anos, o jogador chega por empréstimo junto ao Santos, que renovou seu vínculo até dezembro de 2027. O contrato anterior era válido até 30 de novembro deste ano.

continua após a publicidade

Natural de Ribeirão Preto (SP), Bernardo iniciou sua trajetória no Peixe aos nove anos de idade. Desde então, percorreu todas as categorias de base do clube, consolidando-se como uma das principais promessas na função de meia ofensivo. Em um determinado momento, chegou a receber sondagens do Ajax, da Holanda.

Em 2025, foi um dos destaques na conquista do Campeonato Paulista Sub-20, competição na qual terminou como artilheiro do Santos e marcou um dos gols na final contra o São Paulo. Já na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Bernardo voltou a se destacar ao distribuir quatro assistências em cinco partidas. O Peixe chegou até as oitavas de final da competição.

continua após a publicidade

Durante sua formação, o meia também teve oportunidades junto ao elenco profissional. Em 2024, sob o comando do técnico Fábio Carille, foi integrado aos treinamentos do time principal e inscrito na Série B, estando próximo de fazer sua estreia. No entanto, uma lesão interrompeu a sequência e adiou o primeiro jogo como profissional.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Bernardo Paias foi emprestado ao Amazonas FC junto ao Santos. (Foto: Divulgação/ Amazonas FC)
Bernardo Paias foi emprestado ao Amazonas FC junto ao Santos. (Foto: Divulgação/ Amazonas FC)

O Santos venceu o Avaí por 1 a 0, com gol de Nadson, na estreia do Brasileirão Sub-20, neste domingo, na Estádio da Ressacada. O próximo compromisso será nesta quarta-feira (25), às 15h (de Brasília), contra o Grêmio, no CT Rei Pelé.

continua após a publicidade

Já o Amazonas entra em campo também nesta quarta-feira (25), às 18h30 (horário de Manaus), diante do Sociedade Imperatriz de Desportos, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no Estádio Frei Epifânio, no interior maranhense.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias