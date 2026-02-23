Amazonas anuncia contratação de Bernardo Paias, do Sub-20 do Santos, por empréstimo

O Amazonas anunciou neste sábado (21) a contratação do meio-campista Bernardo Paias para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Aos 20 anos, o jogador chega por empréstimo junto ao Santos, que renovou seu vínculo até dezembro de 2027. O contrato anterior era válido até 30 de novembro deste ano.

Natural de Ribeirão Preto (SP), Bernardo iniciou sua trajetória no Peixe aos nove anos de idade. Desde então, percorreu todas as categorias de base do clube, consolidando-se como uma das principais promessas na função de meia ofensivo. Em um determinado momento, chegou a receber sondagens do Ajax, da Holanda.

Em 2025, foi um dos destaques na conquista do Campeonato Paulista Sub-20, competição na qual terminou como artilheiro do Santos e marcou um dos gols na final contra o São Paulo. Já na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Bernardo voltou a se destacar ao distribuir quatro assistências em cinco partidas. O Peixe chegou até as oitavas de final da competição.

Durante sua formação, o meia também teve oportunidades junto ao elenco profissional. Em 2024, sob o comando do técnico Fábio Carille, foi integrado aos treinamentos do time principal e inscrito na Série B, estando próximo de fazer sua estreia. No entanto, uma lesão interrompeu a sequência e adiou o primeiro jogo como profissional.

Bernardo Paias foi emprestado ao Amazonas FC junto ao Santos. (Foto: Divulgação/ Amazonas FC)

O Santos venceu o Avaí por 1 a 0, com gol de Nadson, na estreia do Brasileirão Sub-20, neste domingo, na Estádio da Ressacada. O próximo compromisso será nesta quarta-feira (25), às 15h (de Brasília), contra o Grêmio, no CT Rei Pelé.

Já o Amazonas entra em campo também nesta quarta-feira (25), às 18h30 (horário de Manaus), diante do Sociedade Imperatriz de Desportos, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no Estádio Frei Epifânio, no interior maranhense.