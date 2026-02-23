Igor Vinícius lamenta eliminação do Santos no Paulistão e espera equipe de 'cabeça erguida'

O Santos foi eliminado do Campeonato Paulista na noite deste domingo (22), ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio Novorizontino, em Novo Horizonte, pelas quartas de final da competição.

➡️ Santos leva gol no último lance e é eliminado pelo Novorizontino nas quartas do Paulistão

O lateral-direito Igor Vinícius, que retornou após cumprir suspensão, comentou sobre o momento delicado vivido pela equipe, que já havia lutado contra o rebaixamento na última temporada e também enfrenta dificuldades neste início de ano.

— Vamos continuar lutando. Sabemos que o ano passado não foi fácil para o torcedor. A gente espera corrigir os erros da temporada, que já deveriam ter sido ajustados, mas ainda não estamos conseguindo - afirmou o jogador.

O próximo compromisso do Santos será pelo Campeonato Brasileiro, competição na qual a equipe ocupa a zona de rebaixamento. O Alvinegro Praiano enfrenta o Vasco nesta quinta-feira (26), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada.

— Temos que nos levantar, manter a cabeça erguida. Precisamos pontuar no Brasileiro. É um ano atípico: mal conseguimos treinar na pré-temporada e já fizemos vários jogos. Tivemos uma semana para trabalhar, mas ainda não conseguimos apresentar o nosso melhor. Fica o nosso sentimento ao torcedor, que veio aqui nos apoiar. Precisamos dar uma resposta a eles e a nós mesmos, como equipe. Precisamos pontuar no Brasileiro - concluiu.

Igor Vinícius retornou de suspensão e foi titular na derrota do Santos contra o Novorizontino. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Igor Vinícius pelo Santos:

30 jogos (24 titular)

5 assistências

1.4 passes decisivos por jogo

9 grandes chances criadas

1.1 cruzamentos certos por jogo

43% de eficiência nos cruzamentos

2.1 desarmes por jogo

0.8 interceptações por jogo

3.4 bolas recuperadas por jogo

53% de eficiência nos duelos

1.4 faltas por jogo

8 cartões amarelos

Nota Sofascore 6.84

Agenda de jogos do Santos:

BRASILEIRO - 4ª rodada - 26.02 - Santos x Vasco - Vila Belmiro - 19h (de Brasília)

BRASILEIRO - 5ª rodada - 10.03 - Mirassol x Santos - Maião - 21h30 (de Brasília)

BRASILEIRO - 6ª rodada - 15.03 - Santos x Corinthians - Vila Belmiro - 16h (de Brasília)

BRASILEIRO - 7ª rodada - 18.03 - Santos x Internacional - Vila Belmiro - 21h30 (de Brasília)

BRASILEIRO - 8ª rodada - 22.03 - Cruzeiro x Santos - Mineirão - 16h (de Brasília)