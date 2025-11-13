menu hamburguer
Neymar é alvo de cobrança em faixa colocada no CT do Santos: 'Vamos só jogar bola'

Neymar fez duras críticas a arbitragem no duelo contra o Flamengo

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 13/11/2025
12:13
Atualizado há 1 minutos
Neymar contestou a atuação do árbitro Sávio Pereira Sampaio no duelo contra o Flamengo. (Foto: Sávio Pereira Sampaio)
imagem cameraNeymar contestou a atuação do árbitro Sávio Pereira Sampaio no duelo contra o Flamengo. (Foto: Sávio Pereira Sampaio)
Uma faixa com críticas às atitudes recentes de Neymar foi colocada em frente ao CT Rei Pelé, em Santos, na esquina das avenidas Waldemar Leão e Rangel Pestana, próximo à área que recebeu reformas recentes para melhorias na infraestrutura da base e do elenco feminino.

Nos últimos dias, o camisa 10 teve sua postura em campo bastante contestada pela torcida santista. O jogador foi titular na derrota do Santos por 3 a 2 para o Flamengo, no último domingo (9), no Maracanã. No intervalo, o ídolo concedeu uma polêmica entrevista ainda no gramado, na qual criticou a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio.

Além disso, Neymar não gostou de ser substituído no segundo tempo pelo técnico Juan Pablo Vojvoda e se recusou a permanecer no banco de reservas, indo direto para o vestiário. Após a saída do atacante, o Peixe marcou dois gols, com Lautaro Díaz e Gabriel Bontempo, e ensaiou uma reação, embora não tenha conseguido o empate.

Faixa no CT Rei Pelé pede para Neymar focar em ajudar o Santos em campo. (Foto: Reprodução/ Internet)
Faixa no CT Rei Pelé pede para Neymar focar em ajudar o Santos em campo. (Foto: Reprodução/ Internet)

Repercussão sobre Neymar:

Após a partida contra o Mengão, o técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre o assunto, e minimizou a polêmica.

— Quanto ao Neymar ou qualquer outro jogador que eu decida substituir, é normal ficar chateado. Mas tem que ser assim muitas vezes, sempre com respeito - explicou.

Guilherme também saiu em defesa do companheiro de elenco na zona mista do Maracanã.

— É uma referência para nós. Não posso dizer o que se passa na cabeça dele. Assim como nós, está chateado pelo resultado. É um cara que só quer ajudar. Quando ele está em campo, fazemos de tudo para apoiá-lo e buscar o resultado. Hoje não conseguimos, mas no sábado vamos atrás da vitória -explicou.

Na última terça-feira (11), o Diretor Executivo Alexandre Mattos fez um post no Instagram defendendo o camisa 10. Ele disse que 'gênios são incompreendidos'.

A situação do Santos no Brasileirão é complicada. O time comandado por Vojvoda tem apenas 33 pontos e ocupa a 17ª posição na tabela, ou seja, está na zona de rebaixamento. O próximo desafio do time será contra o Palmeiras, em partida atrasada e marcada para sábado (15), na Vila Belmiro, às 21h (de Brasília).

