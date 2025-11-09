Neymar se revolta em Flamengo x Santos: 'Arrogante, nem sei o nome dele'

Flamengo e Santos se enfrentam pelo Brasileirão neste domingo (9), pelo Brasileirão, no Maracanã. Na saída de campo, no intervalo, Neymar se revoltou com a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio. O jogador também avaliou o primeiro tempo de jogo.

— Sinceramente, ele (Sávio) foi muito ruim. Muito ruim. E além de ser ruim, com todo respeito, é arrogante, acho que essa é a palavra. Todas as vezes que a gente vai ao vestiário, o pessoal fala: "esse (capitão) aí é o único que pode falar com o árbitro". Aí você tenta conversar com ele, ele te dá as costas, sai andando. Você vai falar, ele te ameaça. É muito complicado. Eu tomei o amarelo porque ele me ameaçou. Ele disse: "se você chegar perto de mim, eu te dou o amarelo". Eu falei: "ué, eu não posso falar com você?". Porque, na minha opinião, foi falta no Brazão. Ele tinha que marcar o pênalti. E ele ainda não dava escanteio pra gente. São erros que a arbitragem do Brasil vem cometendo há muito tempo. Então, acho que isso precisa ser revisto. Mas, olha, a arrogância do árbitro de hoje… eu nem sei o nome dele — disse Neymar, que ainda avaliou o primeiro tempo:

— A gente tem que ter mais calma. No terço final, precisamos procurar mais tranquilidade pra conseguir fazer o gol. Estamos tentando, é normal. A gente sabe que o Flamengo é a melhor equipe do país, sabe da qualidade que esses jogadores têm, mas é complicado, não é fácil. Acho que fizemos um ótimo primeiro tempo, tivemos chance de marcar, mas faltou essa calma ali pra concluir melhor e buscar o empate.

Retorno de Neymar em Flamengo x Santos

Neymar foi a principal novidade no time de Vojvoda. O camisa 10 voltou a iniciar uma partida após o dia 14 de setembro, quando o Peixe empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG. Dias depois, o clube confirmou a terceira lesão na coxa do jogador, que acabou ficando fora por 48 dias.