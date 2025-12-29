Santos moderniza CT Rei Pelé com gramado sintético homologado pela Fifa

O Santos finalizou o processo de modernização do campo 1 do CT Rei Pelé, que recebeu o sistema Soccer Grass HD Organic Pro, gramado sintético homologado pela Fifa e utilizado nos melhores centros de treinamento do mundo.

A tecnologia, que está em fase de instalação, promete maior durabilidade, menor necessidade de manutenção e condições ideais para o trabalho diário da equipe profissional.

A expectativa dentro do clube é de que o novo gramado eleve a qualidade do trabalho do elenco e reforce o compromisso com uma infraestrutura de ponta.

— Modernizar o CT Rei Pelé é fortalecer o futuro do Santos. Essa atualização coloca nossos atletas em um ambiente de treinamento de nível internacional e mostra nosso compromisso em oferecer as melhores condições possíveis para a equipe - afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

Além de manter a estética e a maciez da grama natural, o sistema conta com tecnologia de amortecimento e tração, que reduz o risco de lesões e garante uniformidade na superfície, fator considerado decisivo para o desempenho dos atletas.

— Com uma superfície uniforme, o sistema Soccer Grass HD Organic Pro minimiza as variações de desempenho que podem ocorrer devido às condições climáticas e ao estado do campo. É o mesmo encontrado nos melhores estádios do mundo - destacou Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass.

Campo 1 do CT da base do Santos foi reformulado ao receber o gramado sintético. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Time profissional:

O elenco profissional do Peixe retornou às atividades de forma on-line no dia 26 de dezembro e tem reapresentação marcada para 2 de janeiro, no CT Rei Pelé. A ideia é que o gramado sintético seja utilizado quando o Peixe encarar adversários que possuem esse tipo de piso em seus estádios, como Palmeiras, Atlético-MG, Athletico-PR e Botafogo.

— Um ponto adicional de destaque é que a equipe profissional também irá treinar no novo gramado sintético. Isso permitirá que o grupo se adapte melhor quando estiver jogando em estádios com esse tipo de piso, proporcionando uma transição mais suave e eficiente durante as partidas. Essas melhorias não só beneficiarão a equipe, como também podem atrair mais atenção e apoio ao Santos, que será uma referência no uso dos produtos da Soccer Grass - finalizou Alessandro Oliveira.

Com a obra em andamento, a próxima etapa será a certificação do campo por um laboratório credenciado pela Fifa, garantindo que o novo gramado esteja alinhado aos mais altos padrões globais de desempenho e segurança.