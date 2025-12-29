Santos terá uma semana de preparação antes de estrear na temporada 2026

O Santos já projeta a temporada de 2026, mas terá pouco tempo para se preparar até a estreia oficial. Na última sexta-feira, os jogadores receberam de forma remota uma cartilha de orientações e exercícios físicos elaborados pela comissão técnica, numa tentativa de acelerar o condicionamento antes da reapresentação presencial no CT Rei Pelé, marcada para o dia 2 de janeiro.

continua após a publicidade

Brazão abre pré-temporada e inicia treinamentos no Santos

O calendário aperta. O primeiro compromisso do time no ano será já no dia 10 de janeiro, contra o Novorizontino, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Na prática, o elenco comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda terá apenas oito dias de trabalhos em campo antes do início da competição. O último jogo do Santos em 2025 foi a vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, também na Vila, pela rodada final do Campeonato Brasileiro.

Para reduzir o impacto da pré-temporada mais curta, o goleiro Gabriel Brazão decidiu se antecipar. No último sábado (27), ele esteve no CT Rei Pelé, onde realizou uma bateria de atividades físicas na academia ao lado do preparador Denis Gago e, depois, foi ao gramado para treinos com bola. O movimento simboliza o começo prático da preparação santista para 2026.

continua após a publicidade

Ancelotti diz que Neymar estará na Copa 'se estiver bem'

A exceção no grupo é Neymar. O camisa 10 segue em recuperação após cirurgia no joelho esquerdo e faz fisioterapia diária com o suporte do departamento médico do clube. A expectativa interna é que ele esteja liberado para atuar no início de fevereiro, perdendo o começo do Paulistão e do Campeonato Brasileiro. Em paralelo, a diretoria tenta destravar a renovação de seu contrato. As conversas com a NR Sports, empresa de Neymar Pai, avançam em torno de um novo vínculo curto, de mais seis meses, inicialmente até a Copa do Mundo de 2026.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para conseguir investir em reforços, o Santos precisa antes oficializar saídas, como as de Guilherme e Vinícius Zanocelo, e encontrar outras soluções internas para aliviar a folha salarial. No mercado, o clube esbarra em dificuldades. Rony, atacante do Atlético-MG, era alvo para chegar por empréstimo, mas o modelo não agrada aos mineiros, que priorizam uma venda. O jogador de 33 anos custou cerca de R$ 36 milhões ao Galo em 2025, disputou 63 partidas, marcou 13 gols e terminou como vice-artilheiro da equipe.

continua após a publicidade

Outra frente é a tentativa de repatriar Gabigol. As conversas com o Cruzeiro avançaram, porém o impasse financeiro permanece: o Santos já avisou que não consegue arcar com 100% dos salários do atacante de 29 anos, que ainda tem cerca de dois anos e meio de contrato com a Raposa. No meio-campo, o alvo principal é Felipe Loyola, do Independiente. O Peixe apresentou uma proposta de 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 33 milhões) por 80% dos direitos econômicos, com pagamento parcelado, mas ainda aguarda a resposta dos argentinos.