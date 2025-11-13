Abel Ferreira perde titulares, e Palmeiras terá escalação alternativa contra o Santos

O Palmeiras terá uma equipe repleta de desfalques para encarar o Santos, no próximo sábado (15), em duelo vital na corrida pelo título do Brasileirão. Além dos atletas convocados, outros três estão sob cuidados do departamento médico, enquanto os meio-campistas Allan e Andreas Pereira cumprem suspensão automática.

Nos bastidores, o Palmeiras tenta viabilizar o retorno de Flaco López ao país para ficar à disposição da comissão técnica no banco de reservas no clássico. Os jogadores convocados pela Argentina farão apenas uma partida nesta Data Fifa, um dia antes do duelo. Assim, o artilheiro alviverde teria cerca de 24 horas para regressar ao Brasil.

A única certeza é que Abel Ferreira terá que modificar todos os setores da equipe. Na defesa, dois desfalques: o capitão Gustavo Gómez, a serviço do Paraguai, e o lateral-esquerdo Piquerez, com o Uruguai.

No meio de campo, o treinador não contará com seu camisa 8 titular e também perderá o jovem Allan, que vinha sendo alternativa tanto para iniciar as partidas quanto para o decorrer dos jogos. O ataque, por sua vez, é o setor mais desfalcado, com quatro ausências.

Vitor Roque foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira desde seu retorno ao futebol nacional. Ramón Sosa (Paraguai) e Facundo Torres (Uruguai), outras opções ofensivas de Abel Ferreira, completam a lista de baixas.

A tendência é que Bruno Rodrigues, recuperado de grave lesão no joelho, inicie entre os titulares ao lado de Raphael Veiga, mantendo mesmo que de forma improvisada a estrutura habitual da equipe.

Raphael Veiga comemora gol marcado em Palmeiras e LDU, pela semifinal da Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Micael e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Bruno Rodrigues.

Líder do Brasileirão, o Palmeiras soma 68, mesma marca do Flamengo, seu principal concorrente na disputa pelo título, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Enquanto o Verdão visita o Santos, os cariocas enfrentam o Sport, lanterna da competição.