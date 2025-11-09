Vojvoda comenta retorno de Neymar e pede ajuda da torcida na luta contra o rebaixamento

O Santos foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 2 neste domingo (9), no Estádio do Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já são cinco jogos sem vitória na competição.

Os gols do Peixe foram marcados por Lautaro Díaz e Gabriel Bontempo. O duelo também marcou o retorno de Neymar ao time do Santos. O camisa 10 havia sido poupado na última rodada, na derrota para o Palmeiras, no Allianz Parque, e se recuperou recentemente da terceira lesão sofrida nesta temporada.

Neymar foi substituído no fim do segundo tempo da derrota para o Flamengo. (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

Questionado se Neymar teria ficado incomodado com a substituição no fim do segundo tempo, Vojvoda minimizou o episódio. O camisa 10 atuou como falso 9.

— Quanto ao Neymar ou qualquer outro jogador que eu decida substituir, é normal ficar chateado. Mas tem que ser assim muitas vezes, sempre com respeito - explicou.

O técnico Juan Pablo Vojvoda lamentou a derrota para o Rubro-Negro e também analisou o desempenho da equipe no Maracanã.

— Quanto à estratégia de jogo, sabíamos que enfrentaríamos o adversário com a maior posse de bola do Campeonato Brasileiro. Considerei utilizar três volantes para dar força, ajudando com Barreal e Neymar nessa posição, mas com possibilidades de escape. Se ele viesse buscar a bola, teríamos as transições com o Guilherme. O primeiro tempo do Barreal também deu essa profundidade. Os dois laterais, Souza e Igor Vinícius, também têm profundidade. Mudei por uma estratégia de enfrentar um adversário que teria a bola. No primeiro tempo, defendemos bem. Não lembro de situações muito complicadas. No segundo tempo, não foi tão bom como o primeiro. Sofremos um gol muito cedo. Eu queria chegar até os 30 com esse placar. O futebol é assim, e nos últimos minutos precisávamos estar com um placar curto. Foi isso que me chateou - ressaltou.

Com a derrota, o time permanece na zona de rebaixamento, a dois pontos do Vitória, primeiro clube fora do Z4.

— Eu e meus jogadores precisamos da nossa torcida na Vila Belmiro. Eu entendo, mas quero um torcedor que esteja com a gente e, depois que termina, avalie se fizemos um bom jogo. Durante o jogo, quero um torcedor que nos empurre para a frente. Quando eu vinha jogar como visitante, sentia a torcida e sabia que seria complicado. Quero esse torcedor. Depois, ele tem todo o direito de avaliar como o time correspondeu. Durante o jogo, eu entendo que não goste de algo, mas é um momento em que precisamos estar juntos. É uma torcida que vai me ajudar, pois sabe do momento difícil que estamos vivendo. Temos que ter a humildade de entender que estamos juntos. Vou exigir entrega máxima e total, que não desistam e continuem lutando - concluiu o técnico santista.

Agenda:

15.11 - Santos x Palmeiras - 21h - Vila Belmiro - 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

19.11 - Santos x Mirassol - 21h30 - Vila Belmiro - 34º rodada do Campeonato Brasileiro

24.11 - Internacional x Santos - 21h - Beira-Rio - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

28.11 - Santos x Sport - 21h30 - Vila Belmiro - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

sem data e horário definidos - Juventude x Santos - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

sem data e horários definidos - Cruzeiro x Santos - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro