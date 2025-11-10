Guilherme sai em defesa de Neymar após derrota para o Flamengo: "Está chateado"

O atacante Guilherme comentou sobre a postura de Neymar durante a derrota do Santos para o Flamengo por 3 a 2, no último domingo (9), no Estádio do Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador foi titular no time de Juan Pablo Vojvoda depois de ter sido poupado no clássico contra o Palmeiras. O camisa 10 se recuperou recentemente de uma lesão na coxa direita, a terceira nesta temporada.

Guilherme comentou sobre a atitude do atacante ao deixar o gramado reclamando ao ser substituído aos 39 minutos do segundo tempo. Ele não permaneceu no banco de reservas e foi direto para o vestiário.

— É uma referência para nós. Não posso dizer o que se passa na cabeça dele. Assim como nós, está chateado pelo resultado. É um cara que só quer ajudar. Quando ele está em campo, fazemos de tudo para apoiá-lo e buscar o resultado. Hoje não conseguimos, mas no sábado vamos atrás da vitória -explicou.

Guilherme é o artilheiro do time nesta temporada com 15 gols. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Pressão na tabela:

Artilheiro do time na temporada, com 15 gols, Guilherme reconheceu que a situação do Santos é grave na tabela. Pela segunda rodada seguida, o Peixe permaneceu na zona do rebaixamento.

— Com certeza. Sabemos da situação em que nos encontramos. Não é fácil. Os dois últimos jogos foram difíceis e a gente sabia disso. Trabalhamos para buscar o melhor resultado. Apesar do momento complicado, precisamos nos agarrar uns aos outros. Como foi falado, não podemos soltar as mãos. Pelo contrário, é hora de união. Só juntos vamos sair desta situação. Temos um jogo atrasado, que é um clássico. Vejo como uma oportunidade de juntar o nosso torcedor e fazer um grande jogo para sair dessa zona que tem nos incomodado — ressaltou o camisa 11.

O Santos volta a entrar em campo no próximo sábado (15), contra o Palmeiras, em duelo atrasado do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. O elenco terá folga nesta segunda-feira (10).

