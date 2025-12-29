Pelé Eterno: Há três anos, o futebol se despedia do maior jogador de todos os tempos

Aos 82 anos, Edson Arantes do Nascimento nos deixou no dia 29 de dezembro de 2022, vítima de um câncer de cólon.

Mineiro de Três Corações, foi o maior jogador de todos os tempos. Pelé marcou 1.282 vezes em 1.364 jogos, números que, somados aos seus lances de gênio e ao domínio completo dos fundamentos, o fizeram assumir o trono do esporte.

Neste ano, Pelé completaria 85 anos no dia 23 de outubro. Na data, recebeu uma série de homenagens, inclusive do Santos, que entrou em campo com um patch especial com a silhueta do Rei do Futebol e a palavra "Eterno" estampada na camisa.

O camisa 10 fez do Santos um dos maiores clubes do mundo, ao lado de craques como Clodoaldo, Zito, Pepe, Coutinho, Mengálvio, Gylmar Neves e Mauro, entre outros. Pelé entrou em campo 1.116 vezes pela agremiação da Vila Belmiro e marcou 1.091 gols.

Pelo Alvinegro Praiano, levantou as taças do Campeonato Brasileiro (1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1968), da Libertadores (1962 e 1963), da Copa Intercontinental (1962 e 1963), do Campeonato Paulista (1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969 e 1973), da Recopa (1968) e do Torneio Rio-São Paulo (1959, 1963 e 1964).

Antes de se aposentar, atuou de 1975 a 1977 pelo New York Cosmos, clube pelo qual se sagrou campeão da North American Soccer League.

Pelé admira troféu da Copa do Mundo de 1958. (Foto: Divulgação/ FIFA)

Seleção Brasileira:

Com a Amarelinha, os números foram impressionantes: 113 partidas, 84 vitórias, 15 empates, 14 derrotas e 95 gols. Ao longo dos 14 anos em que defendeu a Seleção Brasileira, de 1957 a 1971, conquistou os títulos das Copas do Mundo de 1958 (aos 17 anos), 1962 e 1970; da Copa Roca (1957 e 1963); da Taça do Atlântico (1970); da Taça Oswaldo Cruz (1958, 1962 e 1968); e da Taça Bernardo O'Higgins (1959).

Venda da marca Pelé:

Em outubro deste ano, o pai do atacante do Santos Neymar adquiriu por cerca de R$ 100 milhões a marca Pelé, que anteriormente pertencia à empresa norte-americana Sport10, detentora dos direitos de imagem, licenciamento e parte do acervo histórico do Rei do Futebol.

- É um motivo de orgulho de repatriar uma marca tão importante e icônica para nós. O Pelé não é só uma representação do Brasil, mas mundial. Você conseguir trazer de volta para onde tudo começou é espetacular. A gente teve uma oportunidade, com um parceiro estratégico, e conseguiu realizar esse sonho - declarou Neymar da Silva Santos.