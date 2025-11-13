menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos tenta aproveitar baixas no Palmeiras para engatar sequência positiva contra a degola

Santos e Palmeiras se enfrentam no sábado (15), na Vila Belmiro, em rodada atrasada do Brasileirão

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 13/11/2025
04:30
Juan Pablo Vojvoda tecnico do Santos durante partida contra o Fortaleza
Juan Pablo Vojvoda, técnico do Santos, durante partida do time (Foto: Maurício de Souza/AGIR/ Gazeta Press)
O Santos tem mais seis rodadas para se garantir na elite do Campeonato Brasileiro. E o próximo desafio será logo uma pedreira: o líder Palmeiras, na Vila Belmiro, no próximo sábado (15). Apesar de jogar em casa, o retrospecto como mandante não gera grandes expectativas ao torcedor santista, mas é preciso acreditar e buscar os três pontos.

As baixas do time de Abel Ferreira podem ser um benefício ao Peixe. Não quer dizer, é claro, que será jogo fácil, já que mesmo os reservas palmeirenses costumam dar conta do recado. No entanto, são desfalques muito importantes e com uma lista extensa para este duelo: Vitor Roque, Flaco López, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez estão convocados por suas seleções. Além deles, Andreas Pereira e Allan cumprirão suspensão.

Portanto, a equipe liderada por Juan Pablo Vojvoda precisa buscar os três pontos para tentar sair do Z4 neste final de semana. Além disso, para se livrar completamente do rebaixamento, será necessário cerca de 47 pontos, ou seja, dos 18 pontos em disputa, o Peixe precisaria de 14 para se garantir na Série A sem depender de outros resultados.

Tropeçar diante do Palmeiras, em outros tempos, poderia ser considerado um resultado normal. Mas diante das circunstâncias que envolvem o Santos, essa ideia não pode nem sequer ser cogitada. Além do Verdão, o Peixe tem mais dois jogos contra os primeiros colocados da tabela, pois ainda vai enfrentar Mirassol e Cruzeiro.

Diretoria e comissão técnica enxergam essa partida como uma das mais importantes e buscam a uniam do elenco para que o Peixe consiga respirar e evitar um novo vexame ao final desta temporada.

Números do Santos cotra o Palmeiras, na Vila, no século XXI:

No geral:

  1. 34 jogos
  2. 17V | 8E | 9D
  3. 58% de aproveitamento
  4. 49 gols marcados (1.4 por jogo)
  5. 38 gols sofridos (1.1 por jogo)

No Brasileirão:

  1. 18 jogos
  2. 8V | 5E | 5D
  3. 54% de aproveitamento
  4. 25 gols marcados (1.4 por jogo)
  5. 21 gols sofridos (1.2 por jogo)

*Números fornecidos pelo Sofascore

Santos perdeu para o Palmeiras no Brasileirão (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

