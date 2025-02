Neymar ainda não estreou pelo Santos, mas acompanha cada passo e partida do time fora de campo. Depois de publicar uma mensagem de apoio antes do clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, o craque do Peixe foi às redes sociais para chamar o atacante Guilherme de "craque".

Guilherme marcou dois dos três gols do Santos na vitória sobre o rival por 3 a 1. Após a partida, durante entrevista coletiva, o artilheiro do Peixe se emocionou e agradeceu o apoio do craque.

- Obrigado, Ney. De fato, fica até difícil falar. De fato, ele faz muito parte dessa vitória. Energia dele, só de estar aqui. Depositou energias positivas para nós. Sou grato. Não é um elogio de qualquer pessoa, ídolo meu, dos meus filhos, da nação. Só gratidão - agradeceu Guilherme.

Neymar é apresentado pelo Santos na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Neymar acompanhou o clássico à distância, em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e vai se apresentar nesta segunda-feira (3), no CT Rei Pelé.

Estreia de Neymar

O técnico Pedro Caixinha confirmou que o atacante fará sua reestreia na próxima quarta-feira (5), durante o jogo contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, às 21h35 (de Brasília). A data é especial, pois marca o aniversário de 33 anos do craque.

