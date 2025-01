A expectativa é que Neymar Jr. retorne para a Vila Belmiro, onde se desenvolveu e se profissionalizou. Ao recusar uma quantia milionária, o atacante se despediu do Al-Hilal e está cada vez mais próximo de ser anunciado pelo Santos, ainda no início de 2025. Craque da base do Peixe, o brasileiro viveu uma intensa e vitoriosa primeira passagem pelo clube dos anos de 2009 a 2013, quando foi transferido para o Barcelona. Relembre com o Lance! Biz quanto o camisa 10 ganhou na época com o Alvinegro Praiano.

O efeito Neymar foi um dos responsáveis pelo crescimento da receita do Santos durante os anos em que defendeu o clube. Em um relatório divulgado pelo "Ge", em 2012, o Peixe observou um acréscimo de cerca de 168% no faturamento anual desde 2009, ano de estreia do atacante como profissional pela equipe paulista. Além das finanças do Alvinegro Praiano, o brasileiro também contou com aumento considerável de salário mais os adicionais em patrocínios.

Na época da última temporada completa pelo Santos, em 2012, Neymar recebia aproximadamente R$ 2 milhões de reais por mês, o que incluía o salário de R$ 250 mil e o "bônus" dos patrocinadores do próprio jogador. Caso seja considerada, esta quantia como definitiva, o camisa 10 ganhou cerca de R$ 24 milhões durante os 12 meses do ano.

Apesar da soma acima, feita a partir dos dados apresentados pelo jornal, o comentarista Paulo Vinicius Coelho revelou um número impressionante sobre o último ano de Neymar no Santos. De acordo com PVC, o atacante do Peixe recebeu por volta de R$ 42 milhões no ano de 2012. Vale destacar que, na época, o brasileiro chegou a receber mais que Cristiano Ronaldo no Real Madrid durante o mesmo período, considerando todos os ganhos.

- O diretor de marketing do Santos me disse que o Neymar ganhou R$42 milhões em 2012. Quer dizer, ele ganhou 13,5 milhões de euros, em uma época em que o Cristiano Ronaldo ganhava 10 milhões de euros porque não tinha direito de imagem. Então, o Neymar ganhava mais no Santos que o Cristiano Ronaldo no Real Madrid - por uma particularidade do contrato - revelou o jornalista.

Trajetória do Neymar

Revelado pelo Santos em 2009, Neymar desde cedo mostrou que era uma joia rara do futebol. Com dribles ousados, gols espetaculares e atuações memoráveis, o atacante correspondeu às expectativas e se consolidou como um dos maiores jogadores da história do clube. Ao longo de sua primeira passagem, Neymar conquistou seis títulos pelo Santos: três Campeonatos Paulistas (2010, 2011 e 2012), a Copa do Brasil (2010), a tão sonhada Copa Libertadores (2011) e a Recopa Sul-Americana (2012).

Próximos passos de Neymar no Santos

Recuperado de uma grave lesão no joelho esquerdo, Neymar volta ao Santos para liderar o elenco em competições importantes, como o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Brasileirão. O craque, que rescindiu seu contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita, deixa de ganhar parte dos valores milionários que ainda teria a receber do clube árabe para retomar sua história no Peixe, movido pela paixão e pelo desejo de conquistar novos títulos com a camisa santista.

A apresentação oficial do camisa 10 está prevista para ocorrer antes do clássico contra o São Paulo, no próximo sábado (1º), na Vila Belmiro. Já a reestreia será no dia 5 de fevereiro, data em que Neymar completa 33 anos, em um duelo emocionante contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista.

