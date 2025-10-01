Lesionado, Neymar desfalca mais uma convocação da Seleção Brasileira

Pela terceira vez consecutiva, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, divulgou a lista de convocados sem Neymar.

O Brasil disputará dois amistosos na Data Fifa: contra a Coreia do Sul, no dia 10, às 8h (de Brasília), em Seul, e diante do Japão, no dia 14, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio.

Os confrontos fazem parte do planejamento do Departamento de Seleções, que busca enfrentar diferentes escolas de futebol na preparação para a Copa do Mundo do próximo ano.

Serão os primeiros compromissos da equipe após o fim das Eliminatórias para o Mundial de 2026. Desde que assumiu o comando em maio, Ancelotti soma quatro jogos à frente da Amarelinha, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Nesse período, a Seleção marcou quatro gols e sofreu apenas um.

Segundo o treinador, desta vez a convocação priorizou atletas que atuam no futebol europeu, por conta da logística de viagem.

Neymar, por sua vez, retornou ao Santos em 31 de janeiro. Nesta segunda passagem pelo clube, acumula 23 partidas, sete gols e três assistências.

O camisa 10 já sofreu três lesões na coxa em 2025, sendo a mais recente em um treino, no dia 18 de setembro. Depois da pausa do Mundial, ele chegou a emendar nove jogos seguidos atuando os 90 minutos, mas exames apontaram uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

Neymar está se recuperando da terceira lesão na coxa nesta temporada. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O Santos não divulgou prazo para recuperação, mas o presidente Marcelo Teixeira afirmou que espera contar com o atacante ainda antes do término do Campeonato Brasileiro. O vínculo de Neymar com o Alvinegro Praiano vai até o fim deste ano.

Na primeira convocação de Ancelotti, válida pelas Eliminatórias da Copa, o técnico destacou que a condição física seria determinante. Questionado em algumas oportunidades sobre o retorno à Seleção, Neymar disse que "não precisava provar nada para ninguém".

No início da temporada, o atacante chegou a ser chamado por Dorival Júnior para os jogos contra Colômbia e Argentina, mas acabou cortado após sentir dores na coxa direita. Endrick foi convocado em seu lugar. Poucos dias depois da derrota por 4 a 1 para os argentinos, em Buenos Aires, Dorival foi demitido.

Maior artilheiro da história da Seleção, Neymar não veste a camisa amarelinha desde 17 de outubro de 2024, quando sofreu uma grave torção no joelho esquerdo, durante a derrota para o Uruguai, em Montevidéu. Ele deixou o campo de maca naquela ocasião.

Números de Neymar na Seleção Brasileira:

128 jogos (123 titular)

79 gols

57 assistências

78 minutos para participar de gol

*Campeão Copa das Confederações FIFA 2013

*Medalha de Ouro Jogos Olímpicos 2016