No Santos desde 2018, Vinicius Lira renova contrato até 2028
Jogador já fez a estreia pelo time profissional do Peixe
O lateral-esquerdo Vinicius Lira renovou contrato com o Santos nesta quarta-feira (1). O novo vínculo é válido até 31 de agosto de 2028. O acordo anterior, assinado em 2024, tinha validade até março de 2027.
Revelado na base alvinegra, o Menino da Vila estreou pelo time principal neste ano, durante o Campeonato Paulista, no dia 29 de janeiro, contra o São Bernardo. Depois, foi titular também nas partidas diante do São Paulo e do Grêmio Novorizontino.
Com apenas 17 anos, Lira disputa atualmente o Campeonato Paulista Sub-20 e já soma convocações para a Seleção Brasileira de base.
Natural de São Paulo, nascido em 12 de outubro de 2007, o jogador está no clube desde 2018 e vem se destacando em todas as categorias.
— Agradeço ao Santos por todas as oportunidades e pela valorização. É um grande sonho vestir essa camisa e espero trazer muitas alegrias ao torcedor santista — afirmou o lateral.
O elenco Sub-20 do Santos está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Na última sexta-feira (19), os Meninos da Vila venceram o Corinthians por 3 a 1, na Vila Belmiro, com gols de Kenay, Mateus Xavier e Felipe Laurindo. Como o primeiro duelo terminou empatado em 0 a 0, o Peixe garantiu a vaga pelo placar agregado.
Na próxima fase, o Santos enfrentará o São Bernardo. Os jogos de ida estão previstos para o dia 4 de outubro, enquanto as partidas de volta, que definirão os semifinalistas, devem acontecer no dia 11.
Já o time principal do Peixe volta a campo nesta quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
