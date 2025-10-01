Santos divulga a lista de relacionados para o duelo contra o Grêmio

O Santos recebe o Grêmio nesta quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe busca a segunda vitória sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. No último domingo (28), a equipe empatou por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

No primeiro turno, os dois times se enfrentaram e o Tricolor levou a melhor ao vencer por 1 a 0, com gol de Cristian Oliveira, pela 7ª rodada da competição.

Na lista de relacionados, as novidades são os retornos de Adonis Frías e de Escobar. O zagueiro volta após ter sido poupado por dores na panturillha. O lateral estava suspenso no último jogo.

O Alvinegro Praiano ocupa a 16ª colocação, com 27 pontos, cinco a mais que a primeira equipe dentro do Z-4. Até aqui, soma sete vitórias, seis empates e 11 derrotas em 24 partidas, com aproveitamento de 37%.

Victor Hugo (lesão no músculo adutor da coxa direita) e Gabriel Bontempo (em transição após sentir o adutor da coxa direita) também estão de fora da partida.

Santos divulga lista de relacionados para o jogo contra o grêmio, pelo Brasileirão. (Foto: Divulgação/Santos)

Ficha Técnica:

SANTOS X GRÊMIO - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);

📺 Onde assistir: Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️ Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Agenda do Santos:

01.10 (quarta) - 26ª rodada - Santos x Grêmio - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

05.10 (domingo) - 27ª rodada - Ceará x Santos - 20h30 (de Brasília) - Castelão

15.10 (quarta) - 28ª rodada - Santos x Corinthians - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

20.10 (segunda) - 29ª rodada - Santos x Vitória - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

26.10 (domingo) - 30ª rodada - Botafogo x Santos - 16h (de Brasília) - Nilton Santos

03.20 (segunda) - 31ª rodada - Santos x Fortaleza - 20h (de Brasília) - Vila Belmiro

06.11 (quinta) - 32ª rodada - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque

09.11 (domingo) - 33ª rodada - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã