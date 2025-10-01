Santos divulga a lista de relacionados para o duelo contra o Grêmio
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada
O Santos recebe o Grêmio nesta quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Peixe busca a segunda vitória sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. No último domingo (28), a equipe empatou por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.
No primeiro turno, os dois times se enfrentaram e o Tricolor levou a melhor ao vencer por 1 a 0, com gol de Cristian Oliveira, pela 7ª rodada da competição.
Na lista de relacionados, as novidades são os retornos de Adonis Frías e de Escobar. O zagueiro volta após ter sido poupado por dores na panturillha. O lateral estava suspenso no último jogo.
O Alvinegro Praiano ocupa a 16ª colocação, com 27 pontos, cinco a mais que a primeira equipe dentro do Z-4. Até aqui, soma sete vitórias, seis empates e 11 derrotas em 24 partidas, com aproveitamento de 37%.
Victor Hugo (lesão no músculo adutor da coxa direita) e Gabriel Bontempo (em transição após sentir o adutor da coxa direita) também estão de fora da partida.
Ficha Técnica:
SANTOS X GRÊMIO - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);
📺 Onde assistir: Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Agenda do Santos:
01.10 (quarta) - 26ª rodada - Santos x Grêmio - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
05.10 (domingo) - 27ª rodada - Ceará x Santos - 20h30 (de Brasília) - Castelão
15.10 (quarta) - 28ª rodada - Santos x Corinthians - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
20.10 (segunda) - 29ª rodada - Santos x Vitória - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
26.10 (domingo) - 30ª rodada - Botafogo x Santos - 16h (de Brasília) - Nilton Santos
03.20 (segunda) - 31ª rodada - Santos x Fortaleza - 20h (de Brasília) - Vila Belmiro
06.11 (quinta) - 32ª rodada - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque
09.11 (domingo) - 33ª rodada - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã
