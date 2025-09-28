Marcelo Teixeira detalha situação de Neymar no Santos e projeta retorno aos gramados

O Santos enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo (28), às 18h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na chegada ao Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, o presidente Marcelo Teixeira comentou sobre a situação de Neymar e afirmou acreditar que o atacante deve retornar aos gramados ainda nesta edição da competição.

— O Neymar teve uma contusão após uma sequência interessante de jogos. Contribuiu com a equipe e temos jogadores mais jovens, como Bontempo e Victor Hugo, que estão com lesões semelhantes. Com o Neymar, a repercussão é maior, mas deve ser tratada da mesma forma. Queremos evitar que isso aconteça, mas temos estrutura para tratar. Não temos essa previsão de até o término do Campeonato Brasileiro — declarou o mandatário.

No último dia 18 de setembro, Neymar deixou o treino com dores na coxa direita e, após exames de imagem, foi constatada uma lesão no músculo reto femoral da região. Esta é a terceira contusão seguida sofrida pelo camisa 10 desde que anunciou seu retorno à Baixada Santista.

Até o momento, o atacante soma 23 jogos e 7 gols nesta segunda passagem pelo clube.

Marcelo Teixeira comenta sobre expectativa do retorno de Neymar. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

O Santos vem de duas derrotas e uma vitória no clássico contra o São Paulo na competição. O resultado recente permitiu ao time abrir quatro pontos de distância da zona de rebaixamento, ocupando a 15ª posição, com 26 pontos. Em 23 jogos, o Peixe soma 7 vitórias, 5 empates e 11 derrotas, com aproveitamento de 37%.

Já o Massa Bruta não vence há três rodadas e se distanciou do G6. Até o momento, em 24 partidas, a equipe registra 9 vitórias, 4 empates e 11 derrotas, com 43% de aproveitamento.

Sobre a partida, Marcelo Teixeira comentou a expectativa da segunda vitória seguida na competição.

-O Santos estava com outro modelo de trabalho no primeiro turno e estamos em uma fase melhor. Estamos em uma crescente. Jogar aqui é sempre difícil. O Red Bull vem incomodando bastante as equipes como um todo. Estamos conscientes e temos desfalques de titulares - disse o presidente.

Escalação:

As principais novidades na lista de relacionados são Willian Arão e Billal Brahimi. O volante retorna após se recuperar de dores na panturrilha, que o afastaram dos últimos dez jogos. Nesse período, somou apenas alguns minutos em campo na partida contra o Flamengo.

Já o atacante pode fazer a estreia com a camisa 21 do Peixe. Ambos ficam como opção no banco de reservas.

Mayke será o titular na lateral-direita ganhando a concorrência de Igor Vinícius. Alexis Duarte vai substituir Adonis Frías, que foi preservado após sentir um desconforto na panturrilha direita. Na lateral-esquerda, Souza entra na vaga do suspenso Escobar.