Santos e Umbro apresentam nova camisa para o Outubro Rosa

O Santos lançou nesta quarta-feira (1) uma camisa especial em homenagem ao Outubro Rosa. A iniciativa é realizada em parceria com a Umbro, fornecedora oficial de material esportivo, e com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA), reforçando o compromisso do clube com a prevenção e o controle do câncer de mama no Brasil.

Parte da renda obtida com as vendas será destinada à FEMAMA, que atua em todo o país com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres ao diagnóstico precoce e a um tratamento de qualidade.

O uniforme apresenta o design tradicional do clube, reinterpretado na cor símbolo da campanha. A peça traz ainda uma etiqueta interna da FEMAMA, com informações sobre a instituição e a relevância da data.

A atacante das Sereias da Vila Thaisinha participa do lançamento do uniforme do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

— O uniforme em homenagem ao Outubro Rosa é mais uma grande parceria com a Umbro, nossa fornecedora de material esportivo. Trata-se de um ato muito importante, já que parte do valor arrecadado com as vendas será destinada à FEMAMA, uma entidade de grande relevância em todo o país. Destaco ainda que as nossas Sereias da Vila já utilizarão a nova camisa na partida desta quinta-feira (2), às 17h (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro — afirmou o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

— Quando falamos de prevenção do câncer de mama, falamos da realização dos exames anuais de rastreamento aliados à adoção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e prática regular de atividade física. Nossa parceria com a Umbro reforça, ano após ano, a importância do esporte na promoção da saúde e nos ajuda a levar essa mensagem a lugares onde muitas vezes a informação não chega — destacou a Dra. Maira Caleffi, mastologista chefe do Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e presidente fundadora da FEMAMA.

— Mais do que vestir os torcedores, vestimos uma causa. O Outubro Rosa é um momento de mobilização, e entendemos que o futebol tem um poder único de alcance e transformação. É uma honra unir esporte e responsabilidade social em uma campanha tão significativa. Poder renovar essa parceria com a FEMAMA por mais um ano é motivo de grande orgulho — declarou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

A nova camisa já está disponível nas lojas oficiais do Santos, no site da Santos Store, em pontos físicos e também no site da Umbro. O modelo será comercializado nas versões masculina, feminina e infantil, com preços que variam entre R$ 279,99 e R$ 349,99.