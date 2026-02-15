Vojvoda celebra goleada e classificação do Santos no Paulistão: 'Temos time para brigar pelo título'

Após a goleada do Santos por 6 a 0 diante do Velo Clube, neste domingo (15), na Vila Belmiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou o desempenho da equipe. O Peixe está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista e agora enfrenta o Novorizontino, fora de casa, no mata-mata da competição.

continua após a publicidade

— Acho que conseguimos uma efetividade, principalmente no primeiro tempo, quando o jogo foi mais associativo, com posse de bola. Tivemos boa eficiência: cada vez que chegamos à área, convertemos em gols, seja em escanteios, cruzamentos ou com assistências de Gabigol e Bontempo. No segundo tempo, mantivemos a posse e criamos muitas chances. Demos minutos a jogadores como Neymar, que precisava sentir novamente o ritmo de jogo. Foi uma partida em que conquistamos um resultado que merecíamos. O primeiro objetivo era a classificação. Sabíamos que teríamos um Paulistão diferente neste ano, com muitos clássicos. Essa primeira fase foi muito equilibrada, e agora começa outro campeonato - disse.

➡️ Mata-mata do Paulistão tem confrontos definidos e evita clássicos nas quartas

Os gols do Peixe foram marcados por Gabriel Barbosa (duas vezes), Thaciano, Moisés, Gabriel Menino e Rollheiser. O placar foi construído com três gols em 22 minutos do primeiro tempo. A partida ainda contou com a reestreia de Neymar, que atuou durante todo o segundo tempo e foi ovacionado pela torcida.

continua após a publicidade

Vojvoda desconversou sobre a possibilidade de o camisa 10 ser titular na próxima partida e pregou cautela em relação às condições físicas do jogador, que ficou afastado dos gramados por quase dois meses.

— Mudanças sempre vão ocorrer, de acordo com a estratégia de jogo, a recuperação dos atletas e a análise do adversário e da nossa própria equipe, buscando as melhores condições para competir. Já vínhamos observando o Neymar em bons treinamentos, mas todos queríamos vê-lo em uma partida oficial. Ele atuou por 50 minutos, o que é importante para todos. Vamos aguardar. Temos uma semana pela frente para pensar no próximo jogo - completou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Vojvoda acumula 29 jogos no comando do Santos com 9 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. (Foto: Gabriel Possa/PXIMAGES)

Ao longo da partida, Juan Pablo Vojvoda promoveu a rotação do elenco e deu oportunidades a jogadores no segundo tempo, como Miguelito. Willian Arão retornou ao time após 20 dias afastado e também foi substituído para ser preservado visando à próxima fase da competição. Atletas como Bontempo, Barreal e Moisés também ganharam minutagem entre os titulares.

— Temos que observar o nosso momento e o adversário. Colocamos o Arão, que estava parado e ficou 20 dias fora. Temos jogadores com grande sequência de partidas, como Schmidt e Menino. Procuramos equilibrar isso. Deixamos para trás a primeira fase, que, com clássicos e poucos pontos de diferença, fala por si só sobre o equilíbrio da disputa. Para o próximo jogo, é análise, estratégia e equilíbrio. Em mata-mata, é preciso saber pensar e administrar a partida. Temos time para brigar pelo título. São jogos únicos, em que qualquer coisa pode acontecer - explicou.

Vojvoda ainda destacou que o retorno de Neymar serve de estímulo ao elenco, tanto pela postura do camisa 10 quanto pelo desejo de figurar na próxima convocação da Seleção Brasileira.

— Todos precisam do Neymar, o Santos e a Seleção. Uma coisa leva à outra. É um jogador de nível mundial, já demonstrou isso. Ele mantém essa ambição. Em cada jogo, vejo que ele quer estar em campo e vencer. Isso estimula todo o grupo - concluiu.

➡️ No retorno de Neymar, Santos goleia Velo Clube e garante vaga nas quartas do Paulistão