Gabigol é apresentado no Santos: 'Eu preciso mais do clube do que eles de mim'

O atacante Gabriel foi oficialmente apresentado no Santos nesta segunda-feira (5), no Salão de Mármore da Vila Belmiro.

O jogador retorna para sua terceira passagem pelo clube da Baixada Santista. Ele chega por empréstimo junto ao Cruzeiro até o final deste ano, com opção de compra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gabriel vestirá a camisa 9, que anteriormente pertencia a Tiquinho Soares. Antes da entrevista coletiva, o presidente Marcelo Teixeira fez a entrega do uniforme e comentou sobre a importância da contratação.

— Há certas apresentações em que, ao entregar o manto sagrado, o futebol se mostra essencialmente profissional. No entanto, para alguns atletas, existe um sentimento e uma razão diferenciados, pela história, identidade, raízes, família e pela própria trajetória do jogador, desde as categorias de base até o profissional, passando pela Seleção Brasileira e pelo cenário mundial. Confesso que já entreguei várias camisas, mas algumas têm um significado diferente. E hoje há esse motivo: ver o Gabriel nos jogos escolares, ainda criança, depois adolescente e jovem, ao lado de outras gerações, na sala do meu filho. Tudo isso representa, para nós, uma trajetória. Minha emoção, carinho e sentimento por você e por sua família, ao trazê-lo de volta. Nós que o revelamos e formamos. São enormes, mas você ainda tem muito a nos oferecer. Tínhamos um projeto para que alguns jogadores, entre eles o Neymar, retornassem à Seleção para a Copa do Mundo do ano que vem. E agora, temos dois.

continua após a publicidade

Gabigol ao lado de Marcelo Teixeira, na Vila Belmiro, (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Após as palavras de Marcelo Teixeira, um sócio chamado Gabriel questionou o atacante sobre como se sente ao vestir novamente a camisa do clube. O jogador afirmou que nunca deixou de usá-la, destacou que veste o uniforme do Santos desde a infância e disse estar feliz por retornar à sua casa.

Questionado sobre o que espera do torcedor santista, foi enfático ao afirmar que queria voltar para casa. O Menino da Vila também garantiu que está pronto para estrear pela equipe.

continua após a publicidade

— Muito feliz de estar em casa. Antigamente, eu morava em lugares mais distantes e meus pais me visitavam. Agora, temos um contato diário, passo sempre na casa deles, e isso vai me fazer muito bem. Minha namorada é de Santos, e as famílias estarão próximas. Eu sou santista e estive ali na Jovem, xinguei muito jogador que saiu e depois voltou para jogar aqui. Isso faz parte da minha característica como pessoa e ser humano. O que aconteceu aqui foi com uma pessoa só, mas todas as vezes que pude demonstrar carinho, eu demonstrei. Posso prometer empenho e dedicação. É algo que sempre fiz e espero que eles compreendam que as coisas ficaram no passado e que agora estamos juntos. Estou pronto para sábado. Me sinto bem — explicou o atacante Gabigol.

O jogador ainda tinha mais três anos de contrato com a Raposa e comentou sobre o processo de retorno ao clube. Segundo ele, a família foi fundamental para a decisão.

— Em algum momento isso iria acontecer. Sempre quis voltar para casa. Fui criado aqui dentro; desde os oito anos jogo aqui. Tudo começou em casa, com a Rafaella (namorada e irmã de Neymar) e meus pais. Só não esperava que fosse dessa forma. O presidente me conhece desde pequeno e, quando me procurou, não tive dúvidas de que era o momento certo. Tanto eu quanto ele precisamos mais do clube do que o clube de nós - afirmou o atacante.

Agenda Campeonato Paulista:

10.01 - Santos x Novorizontino - 1ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro

14.01 - Palmeiras x Santos - 2ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Arena Barueri

18.01 - Guarani x Santos - 3ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Brinco de Ouro

22.01 - Santos x Corinthians - 4ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Vila Belmiro

25.01 - Santos x Red Bull Bragantino - 5ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro

31.01 - São Paulo x Santos - 6ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Morumbis

08.02 - Noroeste x Santos - 7ª rodada - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho

15.02 - Santos x Velo Clube - 8ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro