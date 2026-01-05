Fala de Gabigol sobre a Seleção em anúncio no Santos viraliza: 'Como assim'

O Santos anunciou a chegada de Gabigol, nesta segunda-feira (5), na Vila Belmiro. Durante a ocasião, uma declaração do atacante sobre uma possível volta a Seleção Brasileira viralizou nas redes sociais.

Jornalista responde se Gabigol e Neymar no Santos dará certo: 'Sai de baixo'

O camisa 9 do Peixe reconheceu que não vive o melhor momento na carreira. Apesar disso, não escondeu o sonho de poder voltar a jogar com a amarelinha. Além disso, ele também falou sobre a necessidade de ajudar Neymar a ter destaque, e assim, está na lista final de Carlo Ancelotti.

Nas redes sociais, torcedores reagiram ao desejo de Gabigol em retornar a Seleção Brasileira. Veja abaixo a repercussão da fala:

O que disse Gabigol?

— É claro que é um sonho estar na Seleção. Sempre será um objetivo. Mas creio que meu momento não condiz com esse desejo, mas não é impossível. Vim para o Santos, a minha seleção vai ser esta. Talvez, eu precise mais do clube, do que eles de mim — iniciou o jogador, antes de completar.

— Estamos aqui também para ajudar o Neymar. Estamos muito bem. Dentro e fora de campo, a gente já conversou. Desde quando ficou tudo certo. Estamos felizes em poder compartilhar o vestiário e o campo. Estamos juntos de novo — concluiu.

Gabigol acerta retorno ao Santos

Sem clima no Cruzeiro após a contratação do técnico Tite e também com o desejo de retornar à Baixada Santista para ficar mais próximo da família, o jogador foi anunciado pelo Peixe neste sábado (3), e já realizou as primeiras atividades ao lado de seus companheiros, no CT Rei Pelé.

O interesse entre as partes é antigo e as tratativas ficaram travadas no fim do ano em razão da participação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. O presidente Marcelo Teixeira entendeu que não era o momento adequado para negociar com a diretoria mineira, com a qual mantém boa relação, durante um período decisivo da temporada.

Santos e Cruzeiro, inclusive, se enfrentaram na última rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 7 de dezembro, e o Peixe venceu por 3 a 0. Após o apito final, Neymar e Gabigol permaneceram por um longo período conversando no gramado. Os dois são frequentemente vistos juntos, já que Rafaella Santos, irmã do camisa 10 santista, é esposa do atacante.

Outro fator que ajudou na negociação foi a boa relação com o Diretor Executivo do Santos, Alexandre Mattos, que trabalhou recentemente no Cruzeiro.