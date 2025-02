Escalações de Novorizontino x Santos: Neymar é titular pela primeira vez em seu retorno

O Santos visita o Novorizontino na tarde deste domingo (9), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Para o confronto no estádio Jorge Ismael de Biasi, Neymar será titular. Essa, aliás, é a primeira vez que o camisa 10 começa jogando desde o seu retorno ao futebol brasileiro.

Na partida contra o Botafogo-SP no dia 5 de fevereiro, na Vila Belmiro, o Menino da Vila entrou na partida no início do segundo tempo, e teve uma boa atuação pelo Santos.

Assim, o Santos encara o Novorizontino com: Gabriel Brazão; Léo Godoy, Zé Ivaldo, Gil e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares.

Neymar em sua reestreia pelo Santos contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Zé Ivaldo, que ficou fora da última partida, retorna de suspensão. Enquanto isso, Luan Peres com uma lesão na coxa, será poupado.

Escalação do Novorizontino para enfrentar o Santos

Treinado por Eduardo Baptista, o Novorizontino, que não vence há dois jogos, está escalado com: Airton; Rafael Donato, Patrick e Jean Irmer; Pablo Dyego, Robson, Dantas e Waguinho; Fábio Matheus e Patrick Brey.