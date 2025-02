Botafogo deixa Santos para trás e encaminha contratação de argentino do Benfica

O Botafogo se aproxima de um desfecho positivo com Benjamín Rollheiser do Benfica, de Portugal. O argentino, que atua como atacante e meia, também despertou e interesse do Santos. Rollheiser tem apenas 373 minutos na atual temporada (o equivalente a cerca de quatro jogos) e não conseguiu conquistar espaço no time europeu.

A informação, confirmada pela reportagem do Lance!, foi dada inicialmente por Matheus Medeiros e por Uriel Iugt. O que separa o Botafogo do jogador argentino é o "ok" de John Textor. O Alvinegro também busca contratar Santiago Rodriguez. A decisão final será por apenas um dos jogadores.

Confirmada a negociação, as cifras ficarão na casa dos R$ 60 milhões e será firmado um contrato em definitivo por quatro anos. Inicialmente o Botafogo buscou um empréstimo com opção de compra, o que foi recusado pelo Benfica.

A melhor temporada da carreira de Rollheiser foi em 2023, quando o argentino ainda atuava pelo Estudiantes. Foram 12 gols e sete assistências na temporada. Nos outros anos da sua carreira, o argentino não superou a marca de um gol na temporada.

Benjamín Rollheiser está próximo de ser jogador do Botafogo (Foto: Divulgação/Benfica)

Entenda qual a expectativa do Botafogo para a janela de transferências



O Botafogo tem alguns jogadores mapeados para suprir as lacunas deixadas pelas saídas. Ao todo, já são 15 jogadores que já deixaram o clube ao fim de 2024: os goleiros Gatito Fernández (anunciado pelo Cerro Porteño) e Lucas Barreto, os zagueiros Adryelson (que volta ao Lyon), Pablo (devolvido ao Flamengo) e Lucas Halter (rumo ao Vitória), os laterais Rafael (que se aposentou) e Marçal, o volante Tchê Tchê e o meia Óscar Romero. Além deles, Eduardo, Thiago Almada, Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Carlos Alberto também já deixaram o clube.

Reforços desta janela