Luan Peres é desfalque do Santos contra o Novorizontino; Neymar deve ficar no banco

Diagnosticado com tendinopatia na região posterior da coxa direita, o zagueiro Luan Peres será preservado do duelo deste domingo (9), contra o Novorizontino, em Novo Horizonte, em confronto válido pelo Campeonato Paulista.

Outra baixa confirmada é a de Souza. O lateral-esquerdo foi submetido na última quinta-feira (6) a um procedimento de reconstrução ligamentar da sindesmose do tornozelo direito, estrutura que une os ossos da perna, tíbia e fíbula.

A cirurgia foi realizada pelo Dr. Mauro Dinato, cirurgião de pé e tornozelo, e aconteceu no Hospital Sírio-Libanês. Souza já recebeu alta e começará o tratamento com a Fisioterapia do Santos na próxima semana.

Mesmo com os desfalques, o Peixe precisa de um bom resultado contra o Novorizontino, neste domingo (9), às 16h, para não entrar pressionado na Neo Química Arena, no clássico contra o Corinthians, na próxima rodada. O embate entre os Alvinegros pode ser o primeiro jogo de Neymar desde o início da partida.

Em Novo Horizonte, a tendência é a de que o camisa 10 entre no segundo tempo, como já aconteceu em sua estreia, no empate de 1 a 1 contra o Botafogo-SP.

Provável escalação do Santos

A provável escalação do Santos para encarar o Novorizontino tem: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinicius Lira; Rincón, Diego Pituca e Gabriel Bontempo (Neymar); Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.

O Santos está no Grupo 3 do Campeonato Paulista e entrará em campo fora da zona de classificação da chave, hoje ocupada por Guarani e Portuguesa. O Peixe está acima apenas do Red Bull Bragantino, o lanterna do grupo.

No ano passado, sob o comando de Fábio Carille, o Santos surpreendeu e chegou à decisão, perdendo do Palmeiras na final. Neste ano, com o retorno à Série A e de Neymar, o torcedor está na expectativa de voltar a disputar o título.