Neymar volta a campo pelo Santos diante do Novorizontino

Precisando da vitória para não se complicar no Campeonato Paulista, o Santos deve ter Neymar em campo neste domingo (9) no duelo com o Novorizontino, às 16h (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

➡️Neymar fala à base do Santos: ‘Treinem e se dediquem, porque não é fácil’

Neymar começou no banco do Santos no empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP na quarta-feira passada, mas jogou por 50 minutos e demonstrou estar em boas condições físicas. Ele também participou dos treinos de sexta-feira e sábado.

O técnico Pedro Caixinha, contudo, não definiu ainda se Neymar começará a partida em Novo Horizonte como titular ou se irá esperar no banco. A comissão técnica do Santos tem optado pela cautela na utilização do jogador, que ficou um bom período afastado dos gramados e ainda está recuperando o ritmo de jogo.

Se há indefinição quanto à titularidade ou não de Neymar, já é certo que o Santos terá o retorno de Zé Ivaldo na zaga. Em contrapartida, Pedro Caixinha tem duas baixas certas: o lateral Escobar, que está suspenso, e o zagueiro Luan Peres, com uma tendinopatia no posterior da coxa direita. O próprio Caixinha, aliás, não viajou a Novo Horizonte porque se recupera de uma cirurgia no olho esquerdo. O time será comandado pelo auxiliar-técnico Pedro Malta

Assim, o provável Santos para encarar o Novorizontino deve ter Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Neymar (Gabriel Bontempo); Guilherme e Tiquinho Soares.

O Novorizontino do técnico Eduardo Baptista, por sua vez, deve ir a campo com Jordi; Dantas, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares, Luís Oyama, Fábio Matheus, Marlon e Waguinho; Pablo Dyego e Robson.

Com ou sem Neymar, Santos precisa da vitória

Terceiro colocado do Grupo B, com 8 pontos em sete partidas, o Santos entra em campo fora da zona de classificação às quartas de final, e por isso precisa vencer o Novorizontino para não correr o risco de se complicar de vez na tabela. E, nesse caso, jogaria a pressão para o clássico diante do Corinthians, na próxima quarta-feira (12), na Neo Química Arena.