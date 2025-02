Neymar muda cara do Santos após sair do banco; veja o impacto no jogo

A qualidade de Neymar dentro de campo é inquestionável. Há mais de um ano sem atuar por muitos minutos em campo, o atacante reestreou pelo Santos e mostrou na prática que segue sendo um jogador influente no jogo. Por mais que a parte física precise evoluir consideravelmente, sua entrada no segundo tempo muda a cara do Peixe e a forma como o jogo se desenhou.

Para se ter uma noção do seu impacto, Neymar teve mais ações com a bola em seus primeiros 15 minutos em campo do que o jovem Gabriel Bontempo teve em todo o primeiro tempo, 24 contra 16. E se comparar com Soteldo, que jogou 77 minutos e atuou tanto na posição central, onde o camisa 10 jogou, quanto na ponta, Neymar também leva vantagem.

Neymar teve uma finalização clara na sua reestreia do Santos. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O craque do Santos atuou durante 52 minutos de jogo e teve 63 ações com a bola, média de mais de uma por minuto jogado. Por atuar centralizado, Neymar teve como principal função conseguir acionar seus companheiros de ataque, principalmente pelos lados do campo, como fez mais de uma vez com Guilherme, que caiu pelo lado esquerdo. Esse também foi o lado preferencial do estreante da noite.

Distribuiu 29 passes com 86% de assertividade, sendo dois deles passes decisivos, concluiu três dos sete dribles que tentou e, em uma das estatísticas que mais chamaram a atenção, ganhou oito de 15 duelos disputados no segundo tempo.

Caçada a Neymar e números melhores

Ao comparar o primeiro com o segundo tempo, é nítido o crescimento do volume de jogo do Santos no ataque. O time mais que triplicou as finalizações, saindo de seis para 19 só na segunda etapa, sendo que 14 deles foram de dentro da grande área. Os dados foram fornecidos pela plataforma, Sofascore, especialista em estatísticas no futebol.

O time chegou a ter 71% de posse de bola média nos 45 minutos finais, aumentou a assertividade nos passes. Das faltas sofridas na segunda etapa, seis delas foram no terço final.

O confronto individual com os atletas do Botafogo-SP na partida foi constante, o que diminuiu bastante os espaços do jogador, que ainda não está 100% afinado na parte física. A "caça" a Neymar resultou em cinco faltas sofridas no período, o que o colocou como o jogador que mais recebeu faltas no elenco do Santos inteiro.

Neymar mudou o nível de atuação Santos em campi durante sua reestreia no Paulistão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Na única oportunidade que teve para finalizar, parou no goleiro João Carlos. Neymar recebeu a bola na entrada da grande área, limpou dois marcadores para a perna esquerda e bateu forte, obrigando o arqueiro adversário a fazer boa intervenção.

Por mais que não tenha sido decisivo, Neymar já deu o tom de como pode influenciar na capacidade de criação do time do Santos e dos jogadores que estão em campo. A tendência é que seu número de ações com bola seja sempre alto, afinal, o atacante será sempre procurado pelos companheiros. Ao melhorar a parte física, o camisa 10 também vai evoluir a parte individual e se tornar ainda mais equilibrante.