Novorizontino x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Paulista

Novorizontino e Santos se enfrentam, neste domingo (9), em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), e as equipes entram em campo do Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O confronto será transmitido pelo UOL Play (streaming), Nosso Futebol+ (TV fechada) e Zapping TV (streaming).

O Peixe vem de um empate amargo com o Botafogo-SP em 1 a 1, na Vila Belmiro, em partida que marcou a reestreia de Neymar com a camisa alvinegra. O Novorizontino, por sua vez, não vence há duas rodadas no Paulistão.

Confira as informações do jogo entre Novorizontino e Santos

✅ FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO X SANTOS

8ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: domingo, 9 de fevereiro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

📺 Onde assistir: UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping TV

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques e Fabrini Bevilaqua Costa

📺 VAR: Vinicius Furlan

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NOVORIZONTINO (Técnico: Eduardo Baptista)

Jordi; Dantas, César Martins, Patrick e Rodrigo Soares; Luís Oyama, Fábio Matheus, Marlon e Waguinho; Pablo Dyego e Robson.



SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinicius Lira; Rincón, Diego Pituca e Gabriel Bontempo (Neymar); Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.

