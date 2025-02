Em busca do primeiro gol pelo Santos, Neymar reencontra Neo Química Arena

Atacante do Santos, Neymar vai disputar o terceiro jogo com a equipe de Pedro Caixinha nesta quarta-feira (12), diante do Corinthians, na Neo Química Arena, às 21h30, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Este será o primeiro clássico da segunda passagem do camisa 10 pela equipe da Baixada Santista e o 20º jogo diante do rival.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Em 19 partidas disputadas na Vila Belmiro ou no Pacaembu, o santista obteve seis vitórias, cinco empates e oito derrotas, com aproveitamento de 40%. Ele marcou apenas quatro gols.

No palco do jogo, Neymar brilhou mais ainda pela Seleção Brasileira com quatro gols marcados em cinco partidas, além de quatro assistências.

➡️Neymar compra mansões de luxo que não estavam à venda

A estreia foi justamente na primeira rodada da Copa do Mundo de 2014 em uma vitória do Brasil diante da Croácia por 3 a 1. Neymar marcou dois gols e Oscar anotou mais um.

continua após a publicidade

Dois anos depois, na medalha de ouro inédita do futebol masculino em Jogos Olímpicos, o atacante balançou as redes nas quartas de final do torneio, na vitória por 2 a 0 contra a Colômbia. Luan anotou o outro gol brasileiro.

Nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, Neymar deixou o dele na goleada por 3 a 0 sobre o Paraguai, ao lado de Coutinho e Marcelo, e ainda perdeu uma cobrança de pênalti.

continua após a publicidade

Em 2020, durante a pandemia da Covid-19, Neymar passou em branco nas Eliminatórias de 2022 na goleada por 5 a 0 diante da Bolívia, mas distribuiu duas assistências.

A última partida de Neymar na Neo Química Arena ocorreu em novembro de 2021, quando o Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0 com assistência do craque santista para Lucas Paquetá em confronto válido novamente pelas Eliminatórias.

O camisa 10 do Peixe vai disputar o primeira clássico na temporada e busca também marcar o primeiro gol no retorno ao clube da Baixada Santista,

Até aqui, Neymar participou dos empates diante do Botafogo-RP e Novorizontino. O Alvinegro está fora da zona de classificação para a próxima fase do Paulistão com o 3º lugar do Grupo B. Acumula apenas duas vitórias em oito jogos, além de 3 empates e 3 derrotas.

Neymar se prepara para reencontro com a Neo Química Arena (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O atacante Guilherme é o artilheiro do time santista com 7 gols marcados.