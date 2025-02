Gabriel Veron é apresentado na Vila Belmiro e espera ‘recomeço’ no Santos

Sétimo reforço do Santos na temporada, o atacante Gabriel Veron foi apresentado oficialmente na Vila Belmiro, nesta terça-feira (11), e afirmou que "não tem como não pensar em dividir o campo com Neymar"

- Ainda não conversei com ele, pretendo logo, logo. Certeza que vou aprender bastante, assim como se aprende assistindo. Ainda não tivemos muitos encontros, porque não estava com o grupo. Estou muito feliz de estar aqui com essa camisa e logo, logo dividir o campo com ele - explicou.

Em entrevista coletiva, o jogador também foi questionado sobre seu desequilíbrio corporal. Ele afirmou que foi uma consequência das lesões sofridas ao longo da carreira e que iniciaria nesta tarde o período de transição para o gramado no CT Rei Pelé.

No Cruzeiro, clube em que jogou na última temporada, sofreu duas lesões, mas mesmo assim encerrou o ano como o 4º artilheiro, com seis gols e duas assistências.

O novo camisa 70 estava acompanhado do ídolo do Peixe, Manoel Maria, e, ao ser questionado sobre sua preferência de posicionamento, ressaltou que prefere jogar pelo lado direito.

Gabriel Veron, novo reforço do Santos (Foto: Juliana Yamaoka)

- Já tive uma conversa com o Míster e ele me fez a mesma pergunta. Eu disse que jogo pelos dois lados, central e já fui o 10. Não é uma característica que tenho como profissional. Jogo pelo lado direito, esquerdo e falso nove, mas gosto mais de jogar pelo lado direito - completou.

Na opinião do atacante, ele vive o melhor momento da carreira e ainda acredita que no Cruzeiro teve um ano de reconstrução. Ao todo, foram 37 jogos, sendo 27 como titular.

Veron assinou contrato de empréstimo por um ano, com opção de compra fixada em contrato. Ele já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e foi inscrito na lista A do Campeonato Paulista.