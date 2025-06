Figuras da Torcida: Vilminha, de filha de corintiano a ícone santista e fã de Pelé

Filha de um corintihano e fã de Pelé, Vilminha é uma das torcedoras mais emblemáticas do Santos Futebol Clube. Santista desde 1960, ela começou a frequentar os campos de várzea ainda na infância, acompanhando o pai. Foi em uma dessas ocasiões que Vilminha viu o Santos jogar pela primeira vez e se encantou por Pelé.

- Eu tinha menos de dez anos quando assisti a um jogo do Santos. Não posso dizer que era amiga do Pelé, mas ele sabia quem eu era. Sempre que me encontrava, me dava atenção, fazia alguma piada. Talvez eu tenha me apaixonado por ele por isso: pela humildade, simpatia. Ele foi uma pessoa perfeita. Igual a ele, não haverá - recordou com carinho.

A despedida do Rei do Futebol, que faleceu em 29 de dezembro de 2022, em decorrência da falência múltipla de órgãos causada pela progressão de um câncer de cólon, ainda emociona Vilminha.

- Achei que o pior dia seria na despedida dele aqui, na Vila Belmiro. Mas, depois que ele se foi, percebi que não o veria nunca mais. Foi o pior dia da minha vida. Me despedi dele no mesmo lugar onde o vi pela primeira vez e me apaixonei - disse emocionada.

Entre as memórias mais marcantes vividas no estádio, Vilminha destaca os gols inesquecíveis dos ídolos que viu de perto.

- Tenho vários momentos especiais. Jogos com Pelé, Neymar... Gols de jogadores que infelizmente já se foram, mas que guardo com carinho. O mais especial foi quando o helicóptero pousou no gramado com a taça do Campeonato Paulista. Fora da Vila, meu momento favorito é o título do Brasileirão de 2002 - relatou a torcedora.

Vilimnha é torcedora do Santos desde 1960 e gosta de assisitir aos jogos perto de um dos gols da Vila Belmiro. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Ela se refere ao título estadual conquistado no dia 6 de abril de 2009, quando o Santos venceu a Portuguesa e impediu o título do São Paulo. A competição, na época disputada em pontos corridos com 19 rodadas, foi decidida apenas na última rodada.

O Peixe, comandado por Vanderlei Luxemburgo, quebrou um jejum de 22 anos sem conquistas estaduais. A taça chegou de helicóptero ao gramado da Vila Belmiro nos minutos finais da partida — até os 23 minutos do segundo tempo, o troféu se encaminhava para o interior de São Paulo, onde o Tricolor vencia o Ituano.

O lugar preferido:

Vilminha sempre assiste aos jogos do Santos em pé, sob a arquibancada Cosmo Damião, atrás do gol onde se concentram as torcidas organizadas. Gosta de ficar próxima ao vidro de proteção, posição que se tornou tradição por conta de um pedido especial do então presidente Rubens Quintas.

- Quando o Santos foi campeão em 1979, ele pediu para eu dar uma moral aos jogadores. Aí, fui para trás do gol jogar pétalas de rosas na entrada do time. Isso virou costume. Escolhi um lugar no centro do gol e, ali, vi defesas maravilhosas dos Meninos da Vila e do Rodolfo Rodrigues - afirmou a santista.

Em entrevista ao Lance!, Vilminha também relembrou as viagens que fez para acompanhar o Santos, incluindo o Mundial de Clubes de 2011, no Japão.

Empolgada com o retorno de Neymar, ela acredita que a Vila Belmiro tem uma energia única.

-Todo mundo quer jogar aqui. Não tem nada igual. Depois do jogo, a gente só vai embora quando é expulso - brincou.

Para a torcedora ilustre, mais do que o contato com os ídolos, os títulos marcantes e as vivências inesquecíveis, o que ela leva de mais valioso são as amizades construídas ao longo da trajetória acompanhando o Santos por toda parte.