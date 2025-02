Gabriel Veron exalta importância de Neymar no Santos e celebra: ‘Um projeto lindo’

O novo camisa 70 do Santos, Gabriel Veron, ressaltou, durante sua apresentação na Vila Belmiro, nesta terça-feira (11), que vive o melhor momento da carreira pelo fato de, em 2024, ter sido o ano em que menos sofreu lesões.

- São as melhores expectativas possíveis. O tamanho que essa camisa tem, eu não tenho que dar menos do que o meu máximo. Muito importante para mim neste momento estar aqui e poder ajudar. Conversei bastante com o técnico Pedro Caixinha e ele tem certeza de que pode contar comigo para tudo - afirmou o atacante.

Na sequência, o reforço revelou que já havia chegado a um acordo com o Santos antes da chegada de Neymar e revelou que as conversas com Pedro Caixinha e a direção alvinegra foram fundamentais na decisão de defender o Peixe.

- Fiquei bastante feliz por ter recebido uma proposta do Santos, clube mundialmente reconhecido. Claro que tinha especulações, mas nada concreto sobre o Neymar, e claro que não tenho palavras para descrever ele. Mas o tamanho que é o Santos, pelo projeto que apresentou, a conversa que tive com o Caixinha e a direção me motivou muito para vir para cá. Vivo o melhor momento da carreira, fiz bastantes jogos, foi o melhor ano. E vir para cá foi de extrema felicidade - completou.

Gabriel Veron é anunciado como novo reforço do Santos (Foto: Juliana Yamaoka)

Carreira de Gabriel Veron

Anunciado na última semana, o jogador chegou ao clube da Baixada Santista por empréstimo válido por um ano junto ao Porto, de Portugal, com opção de compra fixada.

Em 2024, atuou por empréstimo no Cruzeiro. Apesar de ter sido contratado no começo do ano, sofreu uma lesão no pé direito durante a pré-temporada e estreou apenas em abril.

Em julho, sofreu uma nova lesão justamente quando era titular da equipe comandada por Fernando Seabra, retornando aos gramados apenas em setembro. Na passagem pelo Cabuloso, o atacante fez seis gols e deu duas assistências em 36 partidas.

O atleta de 22 anos começou a carreira no Palmeiras e estreou no time profissional em 2019. Ele permaneceu no clube Alviverde durante quatro temporadas, disputando 95 jogos, marcando 14 gols, dando 14 assistências e conquistando cinco títulos.

No Porto, atuou em 26 partidas no primeiro ano no clube, marcando um gol e distribuindo quatro assistências.

Sétimo reforço do Peixe na temporada, ele chega para compor o elenco no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.