Santos fecha lista de inscritos no Paulistão sem a presença de reforço

O Santos fechou, nesta terça-feira (11), a lista de inscritos para a fase de grupos do Campeonato Paulista. Aguardado na Vila para ser oficializado, Rollheiser não figura entre os convocados. Entre as novidades, estão os atacantes Álvaro Barreal e Gabriel Veron, recentemente anunciados pelo clube.

Patrick, Lucas Braga e Wendel Silva foram registrados, mas já deixaram o Santos. Com isso, a direção alvinegra só poderá preencher o espaço do trio após a fase regular da competição, que termina no próximo dia 23.

O grupo também contempla jogadores formados nas categorias de base, mas que ainda não completaram um ano de contrato com o Santos, casos de Alejandro Villarreal e Gustavo Assis. O prazo para mudanças na lista terminava justamente nesta terça-feira.

Com nove pontos em oito partidas, o Peixe ocupa a terceira colocação do grupo C, atrás de Portuguesa e Guarani. Assim, a equipe comandada por Pedro Caixinha precisa torcer por um tropeço da dupla, uma vez que os times da mesma chave não se enfrentam na fase de grupos da competição estadual.

Neymar atuou na segunda etapa em sua reestreia pelo Santos no Paulistão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira os inscritos do Santos no Paulistão

Goleiros: Diógenes, Gabriel Brazão e João Paulo; Laterais: Aderlan, Escobar, Hayner, Leo Godoy, JP Chermont, Souza, Kevyson e Vinicius Lira; Zagueiros: Gil, Gustavo Assis, João Basso, Zé Ivaldo, Luan Peres e Luisão; Meias: Diego Pituca, João Schmidt, Nicolas Profeta, Patrick*, Thaciano, Tomás Rincón, Gabriel Bontempo, Gustavo Henrique, Hyan e Miguelito; Atacantes: Alejandro Villarreal, Álvaro Barreal, Tiquinho Soares, Gabriel Veron, Guilherme, Lucas Braga*, Neymar, Rafael Freitas, Wendel Silva*, Willian Bigode, Soteldo, João Fernandes, Luca Meirelles e Mateus Xavier.

Patrick, Lucas Braga e Wendel Silva estão registrados, mas já deixaram o Santos.