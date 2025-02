Neymar compra mansões de luxo que não estavam à venda

Neymar está de volta ao Brasil e, não satisfeito em mexer com o mercado da bola, ele decidiu também mexer com o mercado imobiliário. O craque, que é jogador do Santos, comprou três mansões de luxo na Baixada Santista.

continua após a publicidade

➡️ Karoline Lima x Tainá Castro: tudo sobre a treta das namoradas de Léo Pereira e Militão

O brasileiro tem uma casa em Mangaratiba e, treinando em Santos, passou os primeiros dias de volta ao Brasil indo para os treinos e compromissos do clube de helicóptero. Apesar dos custos de aproximadamente R$ 7 mil diários não serem um problema para Neymar, o tempo de locomoção pode ter incentivado o jogador a comprar os imóveis perto da Vila Belmiro.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O fato curioso é que as mansões que Neymar adquiriu não estavam à venda. O brasileiro descobriu as casas andando pelo condomínio. O craque teria olhado para os imóveis e dito que queria comprá-los, como conta a informação do "A Tribuna".

continua após a publicidade

As casas, que perteciam a Ygor Moura, demoraram cerca de 12 dias para se tornarem propriedade de Neymar Jr. A expectativa é que a mudança do atacante ocorra na próxima semana. Os valores da negociação ainda não são públicos, mas é possível estimar o montante por conta dos preços das mansões do condomínio, que ficam entre R$ 8 e 30 milhões.

Números de Neymar frustram torcedores em sua reestreia como titular do Santos; confira

Neymar foi titular no empate do Santos com o Novorizontino por 0 a 0 na tarde deste domingo (9), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Essa foi a primeira vez, aliás, que o camisa 10 esteve entre os titulares neste seu retorno ao clube. O seu desempenho, no entanto, não foi à altura do esperado pelos torcedores.

continua após a publicidade

Neymar disputou 81 minutos (contando acréscimos) na partida em Novo Horizonte (SP). Com uma forte marcação do time adversário, o atacante teve uma atuação apagada. Ele teve apenas uma finalização, mas foi para fora do gol. Além disso, dos sete dribles que tentou, não teve êxito em nenhum.

⏰ 75 mins jogados

🎯 0/1 finalização no gol

🔑 1 passe decisivo

✅ 22/28 passes certos (79%)

💨 0/7 dribles certos (0%)

💪 4/16 duelos ganhos (25%)

💣 24 perdas de posse

👊 4 faltas sofridas