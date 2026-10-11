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Cuca desabafa após virada sofrida pelo Santos nos acréscimos: 'O pior dos sabores'

Treinador lamentou os gols sofridos no fim da partida contra o Atlético-MG, reconheceu falhas da equipe e pediu reação na sequência do Brasileirão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
11/10/2026 20:22
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Cuca, técnico do Santos
Cuca, técnico do Santos (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

O Santos deixou escapar a vitória diante do Atlético-MG nos acréscimos e sofreu uma virada dolorosa pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida em Belo Horizonte, Cuca lamentou os erros da equipe nos minutos finais e classificou a derrota como uma das piores sensações possíveis.

O treinador também reconheceu as dificuldades do time durante o jogo, mas pediu que o elenco saiba administrar a frustração e mantenha a confiança para a sequência da temporada.

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Na análise do treinador, o Atlético-MG teve uma pequena vantagem durante a partida, principalmente por estar mais adaptado ao gramado. Cuca também reconheceu que o Santos precisava de mais velocidade e agressividade no ataque e comentou as mudanças feitas para tentar melhorar a produção ofensiva.

Apesar de conseguir marcar aos 43 minutos do segundo tempo, com Gabigol, o Santos não sustentou a vantagem. O time sofreu o empate após um escanteio e, aos 51 minutos, levou o gol da virada, já nos instantes finais da partida.

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— Fizemos gol aos 43. Era para pôr a bola embaixo do braço, mas não deu... O sabor? Pior dos sabores que pode existir. Era para sair com os três pontos, sexta vitória seria fora de casa. Agora, administrar uma derrota em cima disso — desabafou Cuca.

Mesmo frustrado com o resultado, Cuca ressaltou que a derrota não apaga a sequência positiva construída pelo Santos como visitante. O treinador lembrou que o grupo vinha de cinco vitórias consecutivas fora de casa e afirmou que os mesmos jogadores podem voltar a conquistar bons resultados.

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— O empate já seria ruim, a derrota é muito pior. Mas a gente precisa administrar. São os mesmos jogadores que ganharam cinco fora de casa e podem ir ao Maracanã (contra o Fluminense) e ganhar — ponderou.

Agora, o Santos precisa virar a página e se preparar para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, contra o Tricolor Carioca, no Maracanã, no domingo (18). A equipe busca uma resposta após deixar escapar pontos importantes diante do Atlético-MG e precisa reencontrar o caminho das vitórias para sonhar com uma vaga na próxima edição da Libertadores.

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