No primeiro turno, Santos perdeu para o Botafogo-SP na Série B de 2024 (Foto: Henrique Campinha/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 13:16 • Santos (SP)

Botafogo-SP e Santos se enfrentam na quinta-feira (19), às 21h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A partida é válida pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão.

Santos faz segunda melhor campanha como visitante; veja as chances de acesso à Série A

Os dois times se encontram em 2024 pela terceira vez. O primeiro duelo foi na abertura da temporada, quando o Peixe venceu a Pantera por 1 a 0, em Ribeirão Preto, pela primeira rodada do Paulistão.

O segundo jogo foi disputado em Londrina, no Paraná, mas com mando de campo do Santos, que acabou sendo surpreendido pelo rival, em partida válida pela oitava rodada da Série B.

A vitória visitante por 2 a 1 deu início a uma crise no Santos e passou a ser utilizada como exemplo pelo técnico Fábio Carille. Na época, o Peixe era o líder do campeonato, enquanto o Botafogo-SP estava na lanterna.

➡️ Santos tem mudança no ataque para partida contra o Botafogo-SP; veja provável escalação

A partida do primeiro turno marcou o centésimo jogo entre as duas equipes. Na história do confronto, são 61 vitórias do Santos, 22 empates e 17 vitórias do Botafogo-SP. Além disso, são 213 gols do Peixe e 91 do Fogão.

No histórico recente, o duelo é disputado. Nos últimos 10 jogos, são quatro vitórias do Santos, três do Botafogo-SP e três empates. Antes disso, havia uma sequência de nove vitórias santistas seguidas.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos