Willian Arão deve se apresentar ao Santos nesta terça-feira (1º)

O volante Willian Arão está perto de ser anunciado oficialmente pelo Santos. Ele foi aprovado nos exames médicos na semana passada e deve se apresentar ao técnico Cléber Xavier na próxima terça-feira (1º).

O contrato com o Panathinaikos, da Grécia, termina nesta segunda-feira (30). O jogador, de 33 anos, vai assinar com o clube da Baixada Santista até o final do ano que vem.

Willian Arão jogou três anos no futebol europeu antes de assinar com o Santos. (Foto: Dilvulgação Instagram)

Além dele, o Peixe deve anunciar em breve o lateral-direito Igor Vinícius, que estava no São Paulo. Ele já treina com os companheiros de elenco no CT Rei Pelé.

O técnico Cléber Xavier trabalhou com o jogador no Corinthians e na Seleção Brasileira, com Tite, e comentou sobre seu desempenho em entrevista ao programa Domingo Esportivo, da Santa Cecília TV:

— Eu conheço o Willian Arão. A gente lançou ele como primeiro meio-campista. Foi campeão mundial com a gente (no Corinthians). Depois ele vai para o Botafogo, faz um grande Campeonato Brasileiro e Carioca como segundo volante, entrando na área. Continua com essa característica no Flamengo, e volta a ser primeiro volante com o Jorge Jesus, em 2019. Com o Rogério (Ceni), ele se transforma em zagueiro. Num 3-2 na construção, o volante pode exercer essa função. Time propositivo, que gosta de construir, usa muito isso. Arão foi usado assim. Com a experiência que ele tem hoje, não vejo mais como um segundo volante que chega ao ataque. Vejo como primeiro volante ou zagueiro - afirmou Cléber.

Números de Willian Arão:

Panathinaikos

83 jogos (68 titular)

4 gols

4 assistências

763 minutos para participar de gol

0.3 passes decisivos por jogo

3.6 passes longos certos por jogo

62% de eficiência nos passes longos

1.5 desarmes por jogo

1.1 interceptações por jogo

4.2 bolas recuperadas por jogo

60% de eficiência nos duelos

0.7 faltas por jogo

0.2 cartões amarelos por jogo

Nota Sofascore 7.07

Fenerbahçe

45 jogos (39 titular)

1 gol

4 assistências

659 minutos para participar de gol

0.5 passes decisivos por jogo

2.5 passes longos certos por jogo

69% de eficiência nos passes longos

1.8 desarmes por jogo

1.5 interceptações por jogo

5.9 bolas recuperadas por jogo

51% de eficiência nos duelos

0.9 faltas por jogo

0.1 cartões amarelos por jogo

Nota Sofascore 7.01

Flamengo

371 partidas (333 titular)

34 gols

20 assistências

552 minutos para participar de gol

0.6 passes decisivos por jogo

3.1 passes longos certos por jogo

72% de eficiência nos passes longos

1.7 desarmes por jogo

1.5 interceptações por jogo

5.3 bolas recuperadas por jogo

51% de eficiência nos duelos

1.1 faltas por jogo

0.1 cartões amarelos por jogo

Nota Sofascore 7.00