Santos faz segunda melhor campanha como visitante; veja as chances de acesso à Série A

Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 06:15 • Santos (SP)

O Santos está a 12 rodadas do fim da Série B do Brasileirão. Com isso, o Peixe vem embalado em busca do acesso à Série A e já faz as contas para garantir o acesso em 2025. A equipe comandada por Fábio Carille ocupa a segunda posição na tabela, com 46 pontos em 26 partidas.

Até o momento, o Santos faz a segunda melhor campanha como visitante na competição, logo atrás do líder Novorizontino. O próximo duelo do Alvinegro, contra o Botafogo-SP, quinta-feira (19), às 21h30, em Ribeirão Preto, pode ser o início da arrancada rumo à primeira divisão. Veja as probabilidades.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Santos tem 71,4% de chances de acesso à Série A. Entretanto, com base nas temporadas anteriores, a "nota de corte" do último time no G4 da segunda divisão é entre 62 e 64 pontos.

Para ter a certeza da classificação, o Peixe precisa ganhar seis das próximas 12 partidas e somar mais 18 pontos na tabela.

Fatores positivos

O Santos tem dois fatores positivos nessa reta final. O primeiro é que nas próximas 12 rodadas, seis jogos serão na Vila Viva Sorte; e o outro é a campanha positiva fora de casa que aumenta a expectativa para os demais seis jogos.

Segundo melhor visitante na competição

Com 13 jogos, cinco vitórias e quatro empates, o Santos ocupa a segunda posição na classificação de melhor visitante na Série B. Ao observar o retrospecto das últimas partidas longe da Vila, são sete sem perder. No próximo duelo contra o Botafogo-SP, o Alvinegro Praiano pode começar a arrancada final.

Fator casa e apoio da torcida

Novorizontino, Operário (PR), Mirassol (SP), Ceará, Vila Nova (GO) e CRB (AL) são os próximos adversários do Santos na Vila Viva Sorte. A possível conquista de 18 pontos em casa com o apoio da torcida é fundamental para o acesso.

Na vitória por 2 a 1 sobre o América-MG, sábado passado, o treinador Fábio Carille ressaltou a importância dos pontos conquistados em casa e do apoio da torcida nos próximos seis jogos.

- A Vila tem que ser esse caldeirão a nosso favor. Sei que o Santos vem sofrendo nos últimos anos. Entendo a indignação (do torcedor) e tem que ter mesmo. Mas, vem com a gente. São mais seis jogos que temos dentro de casa. Sei que é muito difícil jogar aqui quando a atmosfera está a favor do Santos. Agora é comprar essa briga na reta final. São 12 jogos. Com seis vitórias, chegando a 64 pontos, estaremos garantidos - concluiu Carille.