Santos anuncia novo Diretor Executivo de Marketing

O Santos anunciou, nesta segunda-feira (30), a contratação de Caio Lacerda como novo Executivo de Marketing e Negócios.

Com ampla experiência no mercado esportivo, o profissional retorna ao Alvinegro Praiano com a missão de liderar a reestruturação do setor, implementando novas estratégias, projetos e iniciativas que aproximem ainda mais o clube do mercado e da sua torcida.

Formado em Publicidade e Propaganda, Caio possui 13 anos de atuação na indústria do esporte, com passagens por grandes clubes como São Paulo, Corinthians, Grêmio e o próprio Santos, onde atuou entre 2022 e o início de 2024 como responsável pela área comercial.

Agora em nova função, o executivo retorna ao Peixe com grandes desafios e objetivos.

— O Santos é o clube da minha cidade, da minha família, e é um enorme prazer retornar. Obtivemos ótimos resultados anteriormente e, agora, volto com a missão de reestruturar a área, aproximar ainda mais o clube do mercado, com uma visão moderna sobre ativações com patrocinadores, novos formatos de comunicação, fortalecimento das redes sociais e potencialização de ativos como a Santos TV e todos os nossos produtos — afirmou Caio.

Novo Executivo de Marleting do Santos busca apromorar o nome do time no mercado internacional. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Novas estratégias:

Um dos principais focos do novo trabalho será alavancar a força global da marca Santos, com ênfase na geração de novas receitas e parcerias estratégicas.

— Sabemos da grandeza do Santos, não apenas por sua história no futebol, mas pelo impacto mundial dos talentos que revelou. Uma das abordagens centrais para o meu retorno foi justamente essa: explorar essa magnitude para atrair novos patrocinadores e desenvolver experiências mais envolventes com o torcedor — destacou.

Nesse contexto, Caio também comentou sobre o potencial comercial da associação entre o clube e o jogador Neymar Jr.

— Ter Neymar como ativo nos permite dialogar com torcedores de todas as partes do mundo, não apenas santistas. Estamos estruturando uma atuação internacional e mais agressiva no mercado. A relação com as marcas precisa ser fortalecida, e a visibilidade que Neymar proporciona é única. Já tivemos sucesso com iniciativas como a collab com o Charlie Brown Jr., que extrapolou o universo santista e atraiu consumidores de diversos públicos. É apenas o começo de um mar de possibilidades — completou.

Sobre essa parceria, o executivo reforçou a importância da atuação conjunta:

— Todo o planejamento comercial envolvendo o Neymar será construído em parceria com seu staff, que é uma grande estrutura profissional. Acreditamos que, juntos, podemos criar um case de sucesso no marketing esportivo, com projeção nacional e internacional. A ideia é transformar o Santos FC em uma referência global nesse tipo de trabalho — comentou.