Cléber Xavier, do Santos, detalha como pretende usar Neymar e comenta expectativa pelo Brasileirão

O técnico do Santos, Cléber Xavier, celebrou a permanência do atacante Neymar no segundo semestre. O comandante santista também afirmou que o camisa 10 é 'arco e flecha'.

-Participou bem de todas as sessões de treino. Serão uns 20 treinos até o jogo contra o Palmeiras, possivelmente no dia 13, e ele estará em boas condições. Voltou bem, está feliz. Já havia jogado antes da pausa. Ele faria 45 minutos contra o Botafogo só, foi levando, foi além. Pena que aconteceu a expulsão. Ele [de falso 9] é uma das maneiras; ele, de segundo atacante, atrás de um 9. Vou trabalhar nesse período até o jogo do Palmeiras, jogo a jogo. Não terá o Rollheiser, o parceiro dele, e vou buscar essa possibilidade para parceiro dele. Pode ser Tiquinho ou o Deivid. Segundo atacante seria esse armador mesmo. Ele não apenas arma, ele é o arco e a flecha. Com infiltração, organização por trás, assistência e gol. Ele começou pelo lado, muita qualidade, e faz um bom tempo que joga por dentro. Pode muito bem jogar nas duas funções.

O argentino Rollheiser, destaque na vitória por 3 a 2 diante do Fortaleza, de virada, está suspenso para o clássico.

Neymar tem 13 jogos pelo Santos e seis participações diretas em gols. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Na retomada do Campeonato Brasileiro, o Santos tem pela frente o Palmeiras e o Flamengo, em casa. Cléber Xavier elogiou os adversários que entraram em campo pelo Mundial de Clubes da Fifa.

-Eu sou um cara muito positivo nos meus objetivos e na maneira como eu passo as coisas para os atletas, como eu enxergo e vislumbro. Quero ser cada vez mais positivo com esse grupo e essa parada. Vamos buscar resultados, e é importante que seja contra grandes equipes. São duas das melhores equipes, que vêm apresentando o melhor futebol, crescendo com grandes atletas e profissionais. São dois jogos em casa, e precisamos tentar fazer da Vila Belmiro o nosso Alçapão. O torcedor teve uma presença forte contra o Botafogo. Isso nos fortalece e motiva. Se os resultados não vierem, temos que fortalecer o nosso mental.

Reforços do Santos:

Cléber Xavier evitou falar sobre as situações do lateral-direito Igor Vinícius e do meia Willian Arão, já que ambos não foram oficializados pelo clube apesar de terem os exames médicos aprovados. Igor já treina com o elenco do Peixe no CT Rei Pelé e o ex-jogador do Flamengo e do Panathinaikos é esperado na Baixada Santista nesta terça-feira (01).

-Igor treinou com a gente, foi para campo hoje. Vai estar no campo no trabalho técnico e tático. Ele vem de uma parada, vai nos dar essa condição. Quem escala é o campo, o treinamento, aquilo que consegue desenvolver. Espero tê-lo como opção para começar ou não. Do Arão prefiro esperar para ter uma definição clara - afirmou.

Willian Arão teve o contrato encerrado com o time grego e vai assinar com o Peixe até o fim da gestão de Marcelo Teixeira, no fim do ano que vem. Cléber Xavier analisou a chegada do jogador.

— Eu conheço o Willian Arão. A gente lançou ele como primeiro meio-campista. Foi campeão mundial com a gente. Ele vai para o Botafogo, faz um grande Campeonato Brasileiro e Carioca como segundo, entrando na área. Continua nessa característica no Flamengo, volta a ser primeiro com o Jorge Jesus, em 2019. Com o Rogério, ele se transforma em zagueiro. Num 3-2 na construção, o volante pode fazer. Time propositivo, que gosta de construir, usa muito isso. Arão foi usado assim. Na sua experiência hoje, não vejo um meia segundo que chega, vejo primeiro volante e zagueiro - completou.