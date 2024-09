Santos tem mudança no ataque para partida contra o Botafogo-SP; veja provável escalação

Carille promove mudança no ataque do Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 05:30 • Ribeirão Preto (SP)

O Santos encerrou sua preparação, na manhã de quarta (18), para o próximo duelo na Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, Fábio Carille precisará promover mudanças no ataque do Peixe, após a suspensão de Otero na última vitória do por 2 a 1 sobre o América-MG. O Alvinegro irá enfrentar o Botafogo-SP, nesta quinta (19), às 21h30, no estádio Santa Cruz.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Após lance faltoso na última rodada, Otero recebeu seu terceiro cartão amarelo e será baixa na equipe de Fábio Carille. Com isso, o treinador deve promover a entrada do recém-contratado Laquintana. O ponta uruguaio entrou como titular na partida contra o Brusque e foi o o substituto de Otero na vitória contra o América.

Além da ausência de Otero, o treinador não terá no banco a presença do goleiro Renan. O atleta que sofreu um edema na panturrilha esquerda não viajou com o elenco à Ribeirão Preto e ainda não fez sua estreia pelo Santos. Por outro lado, Gil e Giuliano atuarão pendurados na partida e podem ser novos desfalques para a sequência.

Assim, a provável escalação do Santos seria: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Laquintana, Guilherme e Wendel Silva.

No momento, o Santos assume a vice-liderança do campeonato com 46 pontos, apenas quatro atrás do líder Novorizontino. Em caso de vitória sobre o Botafogo-SP, o Peixe pode diminuir a diferença para o Tigre, que já atuou nesta rodada - vitória de 1 a 0 sobre o Brusque - e visar a liderança no confronto direto no dia 23 de setembro.