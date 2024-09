Miguelito participa de treino do Santos, no CT Rei Pelé (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 17:41 • Rio de Janeiro

O Santos segue se preparando para o jogo contra o Botafogo-SP, válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para esta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena NicNet.

Nesta terça-feira (17), o elenco do Peixe treinou no CT Rei Pelé. A grande novidade foi a presença do meia Miguelito, que treinou com o time principal. O técnico Fábio Carille mencionou no domingo que pode utilizar o jovem jogador em uma nova função, atuando pelo lado direito do ataque. Isso aumenta as chances de Miguelito ser relacionado para a equipe principal novamente, algo que não acontece desde 28 de julho, quando ele entrou no segundo tempo do empate contra o CRB na Série B.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Em 2024, Miguelito teve um desempenho destacado pelo sub-20 do Santos, participando diretamente de 17 gols, com 12 gols marcados e cinco assistências. No time profissional, o jovem jogador participou de três partidas e acumulou 50 minutos em campo, mas ainda não conseguiu contribuir com participações em gols.

Para a partida de quinta-feira, o Santos não contará com o meia-atacante Otero, que está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo contra o América-MG.