Com contrato curto, goleiro do Santos tem lesão durante o treino e não viaja com elenco

Raul Baretta/ Santos FC







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 18:56 • Santos (SP)

O goleiro Renan sofreu um edema na panturrilha esquerda, no treino desta manhã de terça (17), no CT Rei Pelé e não viajará com o elenco para a próxima partida contra o Botafogo-SP. O atleta chegou ao Santos na última janela de transferências e ainda não teve a oportunidade de estrear no time de Fábio Carille.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Lance! apurou a informação com a assessoria do Santos que confirmou a lesão do goleiro durante a preparação para o próximo duelo, mas Renan já iniciou o tratamento no CT Rei Pelé com a supervisão do Departamento Médico, entretanto, o jogador não viaja para Ribeirão Preto. O Alvinegro não informou o tempo de recuperação.

Aos 35 anos, o goleiro chegou ao Peixe com o contrato válido apenas até o final da temporada de 2024 com possibilidade de renovação. Com o desfalque de Renan, Diógenes deve assumir a posição no banco de reservas contra o Botafogo-SP e Gabriel Brazão seguir com a titularidade.

Sequência do Santos

O Santos viaja à Riberão Preto para enfrentar o Botafogo-SP, nesta quinta-feira (19), pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão. A bola irá rolar as 21h30 (de Brasília).