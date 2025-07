Santos anuncia a contratação do lateral Igor Vinícius

O Santos oficializou nesta terça-feira (1) a contratação do lateral-direito Igor Vinícius. Revelado nas categorias de base do próprio clube, o jogador retorna à Vila Belmiro em definitivo após passagem pelo São Paulo. O vínculo com o Peixe vai até 30 de junho de 2028.

Natural de Sinop (MT), Igor chegou ao Santos com apenas 12 anos e estreou como profissional em 2016, atuando em duas partidas. Depois de passagens por Ituano e Ponte Preta, foi emprestado ao São Paulo em 2019, onde permaneceu por sete temporadas.

A volta ao Santos acontece em um momento de reformulação do elenco durante a pausa para o Mundial de Clubes. O clube perdeu o atacante Soteldo, negociado com o Fluminense, o lateral Léo Godoy, que foi para o Independiente, e deve acertar a saída de Gabriel Veron para o Juventude após casos de indisciplina. Além disso, Julio Furch pediu a rescisão contratual.

Igor Vinícius pelo São Paulo

O clube conseguiu contornar o cenário em que Igor Vinicius só se transferiria para a equipe no final do ano, quando seu contrato com o São Paulo chegaria ao fim.

O clube tentou uma renovação de contrato com Igor Vinicius até o final do ano que vem, mas não chegou a um acordo porque o lateral buscava novos ares. Do lado do São Paulo, a liberação antecipada abrirá um espaço na folha salarial do clube, o que é positivo para o balanço financeiro.

Igor Vinícius está somente atrás de Arboleda no ranking de jogadores com maior contrato pelo São Paulo. O atleta foi cedido pelo Ituano por empréstimo em 2019 e foi comprado no final daquele ano.

Neste ano, no entanto, perdeu espaço, principalmente após a chegada de Cédric Soares. Ao todo, foram apenas 14 jogos e uma assistência. No momento, o lateral se recupera de uma lombalgia, sem prazo de retorno.

Igor Vinícius estava no São Paulo (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Números:

SÃO PAULO

214 jogos (156 titular)

7 gols

23 assistências

476 minutos para participar de gol

0.9 passes decisivos por jogo

0.8 cruzamentos certos por jogo

26% de eficiência nos cruzamentos

1.7 desarmes por jogo

1.1 interceptações por jogo

4.3 bolas recuperadas por jogo

50.3% de eficiência nos duelos

1.2 faltas por jogo

0.2 cartões amarelos por jogo

Nota Sofascore 6.88

PONTE PRETA

33 jogos (32 titular)

0 gols

6 assistências

470 minutos para participar de gol

1.4 passes decisivos por jogo

1.5 cruzamentos certos por jogo

44% de eficiência nos cruzamentos

2.2 desarmes por jogo

2.3 interceptações por jogo

6.5 bolas recuperadas por jogo

49.8% de eficiência nos duelos

1.3 faltas por jogo

0.1 cartões amarelos por jogo

Nota Sofascore 7.01

ITUANO

14 jogos (14 titular)

2 gols marcados

1 assistência

330 minutos para participar de gol

0.7 passes decisivos por jogo

0.2 cruzamentos certos por jogo

11% de eficiência em cruzamentos

2.6 desarmes por jogo

2.1 interceptações por jogo

4.6 bolas recuperadas por jogo

52.3% de eficiência nos duelos

1.3 faltas por jogo

0.3 cartões amarelos por jogo

Nota Sofascore 6.85