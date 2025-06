Próximo de ser anunciado, Igor Vinícius treina com o elenco do Santos

O Santos está próximo de anunciar o lateral-direito Igor Vinícius e o meia Willian Arão como reforços para o segundo semestre.

Durante a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa, o elenco santista sofreu algumas baixas. O atacante Soteldo foi negociado com o Fluminense, o lateral-direito Léo Godoy transferiu-se para o Independiente, da Argentina, e o atacante Gabriel Veron, após episódios de indisciplina, deve ser negociado com o Juventude. Já o atacante Julio Furch pediu a rescisão de contrato com o clube, pois não entrou em campo nesta temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Igor Vinícius já foi aprovado nos exames médicos e treina com o elenco do Santos no CT Rei Pelé. Ele se despediu dos companheiros do São Paulo na última quinta-feira (26).

No Instagram, Igor Vinícius mantinha uma foto de perfil com a camisa do Tricolor Paulista. Agora, mudou para uma sem identificação com nenhum time, e é questão de tempo para que seja anunciado de forma oficial pelo Santos.

continua após a publicidade

Igor Vinícius foi aprovado nos exames médicos e está próximo de ser anunciado pelo Santos. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Com a saída do lateral-direito Léo Godoy para o Independiente, da Argentina, o Santos ficou apenas com Aderlan e JP Chermont como opções para a posição.

Cléber Xavier fez uma análise dos jogadores em entrevista ao programa Domingo Esportivo, da Santa Cecília TV, no último domingo (29).

— Característica ofensiva, com transição e retorno, grandes jogos pelo São Paulo, características que precisamos. Perdemos o Léo Godoy, vejo o Igor em patamar superior, com mais qualidade no último terço. Precisávamos desse jogador e optamos por ele. O JP Chermont é esse jogador, mas estamos trabalhando ele, cada vez mais no processo de integração. Processo, integração e transição base-profissional. Buscando o que precisam melhorar. Chermont dá ofensividade, mas precisa trabalhar o desenvolvimento da parte defensiva. Tem seleção, potencial, vai ter oportunidade na hora certa — afirmou o técnico do Peixe.

continua após a publicidade

Willian Arão estava sem clube desde a saída do Panathinaikos, da Grécia. Ele chega ao CT Rei Pelé nesta terça-feira (01). Ele também já realizou exames médicos e foi aprovado. No time grego, foram dois títulos e mais de 100 jogos. Ele também acumula passagens pelo Fenerbahce, da Turquia, Flamengo, Botafogo e Atlético Goianiense, Chapecoense, Portuguesa e Corinthians.

Igor Vinícius pelo São Paulo:

O clube conseguiu contornar o cenário em que Igor Vinicius só se transferiria para a equipe no final do ano, quando seu contrato com o São Paulo chegaria ao fim.

O clube tentou uma renovação de contrato com Igor Vinicius até o final do ano que vem, mas não chegou a um acordo porque o lateral buscava novos ares. Do lado do São Paulo, a liberação antecipada abrirá um espaço na folha salarial do clube, o que é positivo para o balanço financeiro.

Igor Vinícius está somente atrás de Arboleda no ranking de jogadores com maior contrato pelo São Paulo. O atleta foi cedido pelo Ituano por empréstimo em 2019 e foi comprado no final daquele ano.

Neste ano, no entanto, perdeu espaço, principalmente após a chegada de Cédric Soares. Ao todo, foram apenas 14 jogos e uma assistência. No momento, o lateral se recupera de uma lombalgia, sem prazo de retorno.

Números do Igor Vinícius:

SÃO PAULO

214 jogos (156 titular)

7 gols

23 assistências

476 minutos para participar de gol

0.9 passes decisivos por jogo

0.8 cruzamentos certos por jogo

26% de eficiência nos cruzamentos

1.7 desarmes por jogo

1.1 interceptações por jogo

4.3 bolas recuperadas por jogo

50.3% de eficiência nos duelos

1.2 faltas por jogo

0.2 cartões amarelos por jogo

Nota Sofascore 6.88

PONTE PRETA

33 jogos (32 titular)

0 gols

6 assistências

470 minutos para participar de gol

1.4 passes decisivos por jogo

1.5 cruzamentos certos por jogo

44% de eficiência nos cruzamentos

2.2 desarmes por jogo

2.3 interceptações por jogo

6.5 bolas recuperadas por jogo

49.8% de eficiência nos duelos

1.3 faltas por jogo

0.1 cartões amarelos por jogo

Nota Sofascore 7.01

ITUANO

14 jogos (14 titular)

2 gols marcados

1 assistência

330 minutos para participar de gol

0.7 passes decisivos por jogo

0.2 cruzamentos certos por jogo

11% de eficiência em cruzamentos

2.6 desarmes por jogo

2.1 interceptações por jogo

4.6 bolas recuperadas por jogo

52.3% de eficiência nos duelos

1.3 faltas por jogo

0.3 cartões amarelos por jogo

Nota Sofascore 6.85